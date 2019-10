Haagse raad praat over corruptie-onderzoek naar wethouders

Richard de Mos. Beeld ANP

In een verklaring zeiden ze het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

De rijksrecherche doorzocht dinsdag werkkamers en de woningen van de wethouders. Het justitiële onderzoek richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim. Mogelijk hebben ze tegen betaling vergunningen geregeld. Ook de woningen van drie Haagse ondernemers zijn doorzocht.

Omkoping

Zij worden verdacht van omkoping. Een van die verdachte ondernemers staat op de kandidatenlijst van de Groep de Mos. Hij zou de partij financieel hebben gesteund in ruil voor onder meer vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur.

De Mos is wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte en eerste locoburgemeester. Guernaoui is wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen. Ze zijn beiden lid van de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos.