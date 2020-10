Haagse bronnen: kabinet overweegt sluiting horeca en stilleggen sport volwassenen

De horeca moet mogelijk opnieuw de deuren sluiten. Beeld Jakob Van Vliet

Maandagavond en dinsdag wordt nog koortsachtig overleg gevoerd over de nieuwe coronamaatregelen. Zo staat vanavond een overleg gepland met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Ook houdt het kabinet rekening met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en staat dinsdag nog een bijeenkomst op de agenda van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

Maar als de besmettingscijfers de komende uren niet fors teruglopen, is de kans groot dat de horeca in ieder geval twee weken op slot moet.

Dit plan is zondag op tafel gelegd bij het Catshuisoverleg met premier Rutte, bewindspersonen en deskundigen. Wanneer de horeca precies de deuren moet sluiten, staat nog niet vast. “Als je naar het restaurant wil, moet je het vanavond doen,” zegt een Haagse bron deze maandag wel.

Ingewijden melden ook aan deze nieuwssite dat er een streep gaat door alle volwassenensport in Nederland. Dat geldt in ieder geval voor de amateursport. Of ook het betaald voetbal en de andere profsport wordt stilgelegd, is op dit moment onzeker.

Thuiswerken

Van een volledige lockdown zal geen sprake zijn: scholen en winkels kunnen grotendeels open blijven. Wel zal het kabinet opnieuw dringend adviseren om thuis te werken en zo min mogelijk te reizen.

Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdagavond een persconferentie. Dan presenteren ze ook een routekaart, waarmee duidelijk moet worden hoe lang bepaalde maatregelen gelden en wanneer er kan worden op- of afgeschaald.

Medisch specialisten lieten maandag al weten dat zij strenge maatregelen van het kabinet verwachten. De tweede golf begint op een tsunami te lijken, waarschuwt voorzitter Peter Paul van Benthem van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). “De enige kans die we maken als samenleving is als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Er is geen tijd om met vingers te gaan wijzen, we zullen snel moeten optreden,” aldus Van Benthem.