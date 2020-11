Haagse bronnen: instellen avondklok niet waarschijnlijk

In sommige besmettingsregio’s was het aantal besmettingen zo hoog dat er een avondklok werd overwogen. Beeld ANP

Het kabinet zei vorige week dat de besmettingscijfers in de regio’s Rotterdam, Dordrecht en Twente zo hoog waren dat er een avondklok werd overwogen. Daarnaast werd gekeken naar maatregelen als de sluiting van winkels en middelbare scholen.

Volgens Haagse bronnen worden dat soort maatregelen op dit moment ‘te draconisch’ geacht. Dinsdagmiddag zullen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dan ook bekendmaken dat er wordt afgezien van zulk ingrijpen, zeggen ingewijden.

Dat gebeurt overigens niet per persconferentie of een daarop lijkend ‘persmoment’. Dit keer zou gekozen worden voor een zogenoemde doorstep. De bewindslieden beantwoorden daarbij vragen van media op de stoep van het ministerie van Algemene Zaken.

Geen bewezen effect

Maandagochtend overleggen de fractieleiders van de coalitiepartijen in Den Haag. Ook daar is geen onverdeelde steun voor een avondklok. D66-fractieleider Rob Jetten zei al dat hij weinig voor zo’n maatregel voelt, omdat het geen bewezen effect zou hebben op de besmettingscijfers.

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel erkende dat ook deels. Wel wees hij erop dat in gebieden waar een avondklok van kracht is, men eerder geneigd is om zich überhaupt aan geldende maatregelen te houden. Studies in het buitenland tonen dat aan.

De avondklokoptie wordt overigens niet helemaal terzijde geschoven, zegt een Haagse bron. Regio’s als Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn qua besmettingscijfers ‘nog niet uit de gevarenzone’. De maatregelen worden daarom maandag en dinsdag wel voorbereid, zodat ze later eventueel alsnog ingezet kunnen worden.