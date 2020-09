Haagse bronnen: horeca sluit om 22.00 uur en profvoetbal zonder publiek

Premier Mark Rutte. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het kabinet trekt naast regionale maatregelen ook een aantal landelijke regels uit de kast. Zo wordt de landelijke norm voor gezelschappen bij mensen thuis teruggebracht naar 4 personen. In publieke ruimtes mogen nog maar maximaal 30 mensen samenkomen. Dat geldt dus ook in restaurants. Daarbij wordt het personeel niet meegerekend. In de buitenruimte gaat landelijk een maximum van 50 personen gelden voor bijeenkomst.

De maatregelen worden in elk geval voor enkele weken van kracht en daarna geëvalueerd, zeggen bronnen. Ze gaan al vanaf dinsdagavond in, is het plan.

Supermarkt

Het kabinet besluit verder ook dat supermarkten het gebruik van karretjes weer moeten gaan bemoedigen. Ook komen er voor kwetsbare groepen en ouderen weer speciale tijden om te kunnen winkelen.

Steden

Er wordt nog gebroed op speciale maatregelen voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hier is het aantal besmettingen het meest zorgelijk. Er zou momenteel worden bekeken of er bijvoorbeeld alleen nog noodzakelijke reizen moeten worden toegestaan naar die steden. Overigens wordt daarbij wel opgemerkt dat het onderwijs ontzien moet worden: basisscholen en middelbare scholen zouden hun leerlingen van buiten de stad moeten kunnen blijven ontvangen.

Mondkapjes

Volgens ingewijden zou maandag ook verder worden gesproken over een mondkapjesplicht voor mensen met contactberoepen (zoals kappers), en plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Ook moet er wat de burgemeesters betreft een uitbreiding komen van verplichte registratieplicht die nu geldt voor de horeca. Ook in andere openbare, publieke ruimtes zouden mensen naam en telefoonnummer moeten achterlaten om de GGD te helpen bij bron- en contactonderzoek.

Maandagavond om 19:00 uur houden premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie om de maatregelen toe te lichten. Ze staan onder druk om vooral meer landelijke maatregelen te treffen en minder verschillende per regio.

Zondag spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. Maandag was daarop overleg met het hele kabinet, ook deskundige Kim Putters (SCP) en hoge ambtenaren van bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam sloten daarbij aan. Vanmiddag is er ook nog een overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s.