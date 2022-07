Haagse ambtenaar leverde paspoorten aan onderwereld, mogelijk ook aan Taghi

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de paspoorten verstrekt aan 22 criminelen. Beeld Getty Images

De 50-jarige Mildred van D. werkte van 2009 tot 2014 bij de gemeente Den Haag. In die periode zou ze voor meer dan twintig criminelen paspoorten hebben opgemaakt. Op de reisdocumenten stond wel hun foto, maar dan voorzien van valse persoonsgegevens.

Van D. zou, volgens justitie, 16.000 euro hebben gekregen voor de paspoorten. Ze zou zijn omgekocht door de 40-jarige Faysal N. Hij zit momenteel vast in een omvangrijke drugszaak, die draait om grootschalige cocaïnesmokkel en een gewelddadige ontvoering in Duitsland. Afgelopen voorjaar werd een oudere broer van hem hiervoor op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Vals paspoort Taghi

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de paspoorten verstrekt aan 22 criminelen. Onder hen bevinden zich veel bekende namen. Zo zou er een paspoort gemaakt zijn dat bestemd was voor Ridouan Taghi. In 2019 werd Ridouan Taghi als ongewenste vreemdeling Dubai uitgezet, omdat hij met een vals paspoort het land was ingereisd.

De inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. had bij zijn aanhouding in 2016 in het Ierse Dublin ook een vals Nederlands paspoort in zijn bezit.

Ook zou er een paspoort zijn gemaakt voor de Amersfoortse cocaïnehandelaar Mustapha ‘Amotor’ F. In 2017 vond er in de Marokkaanse stad Marrakech een mislukte moordaanslag plaats op hem. Daarbij werd, door een blunder van de moordenaars, de onschuldige zoon van een Marokkaanse onderzoeksrechter doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie verdenkt Ridouan Taghi ervan achter deze moordaanslag te zitten.

Ook voor de in augustus 2014 in Spanje geliquideerde Samir Bouyakhrichan en diens broer Karim zouden paspoorten zijn geregeld. Net als voor de later dat jaar in Istanbul doodgeschoten Ali Akgün.

Complex dossier

Tijdens een pro-formazitting in de zaak werd maandagochtend duidelijk dat Mildred van D. geen advocaat had. Volgens de richtlijnen van gesubsidieerde rechtsbijstand heeft Van D. voldoende inkomen om zelf haar verdediging te betalen. Maar vanwege de complexiteit van het dossier is de verwachting dat dat nogal in de papieren gaat lopen.

“Ik weet niet waar ik het vandaan moet halen,” zei Van D. in de rechtbank. Omdat het dossier juridisch erg ingewikkeld is, besloot de rechtbank dat Van D. toch in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Advocaat Max den Blanken, die Van D. al kortstondig bijstond in de zaak, zal de verdediging op zich nemen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 28 november.