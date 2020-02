Haags raadslid Van Doorn: 'Smoesje verzonnen voor inval’

Een inval van Justitie bij het Haagse raadslid Arnoud van Doorn wegens het lekken uit een vertrouwelijke vergadering, heeft volgens hemzelf een hele andere reden: een publicatie in Het Parool over zijn rol als fondsenwerver voor islamitische organisaties.

Justitie viel afgelopen donderdag de woning van Van Doorn binnen en nam volgens hem laptops, iPhones en andere gegevensdragers korte tijd in beslag. Dat gebeurde op verdenking van schending van het ambtsgeheim. De fractievoorzitter van de islamitische Partij van de Eenheid en oud-PVV’er wordt er waarschijnlijk van verdacht het voorbije najaar uit de school te hebben geklapt over een vertrouwelijke vergadering met de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Een heimelijk gemaakte geluidsopname belandde bij Omroep West. Door het strafbare lekken lag de naam van Johan Remkes als waarnemer voor de opgestapte burgemeester Pauline Krikke vroegtijdig op straat.

Lek

Van Doorn ontkent iets te maken te hebben met dat lek. Hij bevestigt dat er een inval is gedaan bij hem thuis en in de burelen van zijn partij op het Haagse stadhuis. Justitie stelt dat er een ‘zoeking’ is geweest bij ‘een Haags raadslid’ in verband met het doorspelen van vertrouwelijke informatie en wil verder niets zeggen.

Van Doorn doet de verdenking van schending van het ambtsgeheim af als ‘een smoes’ voor de inval van donderdag. De werkelijke reden ligt volgens hem in een artikel dat een dag eerder in Het Parool stond, over het parlementaire onderzoek naar buitenlandse financiering van islamitische instellingen. Daarin werd Van Doorn omschreven als fondsenwerver.

“Ik denk dat dat een aanleiding was om inzage te krijgen in mijn communicatie via mobiel en internet. En om te zien of en met welke zogenaamd omstreden figuren ik communiceer. Met name met het oog op de parlementaire verhoren die maandag beginnen over buitenlandse financiering.”

Van Doorn is ook vrijwilliger bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De AIVD omschreef hem vorig jaar als een van de ‘salafistische aanjagers’ op de school, die zouden bijdragen aan een zorgelijk klimaat. De rechter heeft die beschuldiging vorig maand van tafel geveegd.