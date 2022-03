Gündogan in verzet tegen uitsluiting uit Volt-fractie: ‘Ik zal mijn stem gebruiken’

Gündogan werd vorige maand door Volt geschorst als fractielid vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Voordat Gündogan uit de fractie gezet kan worden, moet het fractiereglement worden aangepast. Dassen en Koekkoek willen het reglement dinsdag aanpassen. In de driekoppige Volt-fractie hebben zij de meerderheid. Gündogan kan wel meestemmen, maar zal het sowieso tegen haar partijgenoten afleggen.

Gündogan werd vorige maand door Volt geschorst als fractielid vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Twee weken later werd ze definitief uit de fractie gezet, nadat duidelijk werd dat dertien melders haar betichtten van intimidatie, ongewenste seksuele avances en problematisch drankgebruik.

Excuses

Gündogan spande een kort geding aan en de rechter oordeelde dat Volt ‘te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld’ en dat Gündogan terug moest keren in de fractie. Partijleider Dassen leek daar gehoor aan te willen geven en bood Gündogan excuses aan voor de gang van zaken.

Maar na publicaties in NRC en de Telegraaf, waarin mensen anoniem hun beklag deden over het gedrag en de manier van werken van Gündogan, maakte Volt vrijdag bekend definitief af te willen van Gündogan. Die handelswijze, stelt Gündogan, is ‘volstrekt onjuist’: ‘Wat Volt nu doet, is via een aanpassing van het fractiereglement alsnog het vonnis van 9 maart jl. ondermijnen en daarbij de schijn te wekken dat nu wel voldaan is aan een bestaan van een juridische grondslag.’

Hoor en wederhoor

Ook benadrukt ze dat ‘ieder lid van een fractie of vereniging’ kan overkomen wat haar is overkomen: ‘zonder deugdelijke hoor en wederhoor en zonder onafhankelijk onderzoek weggestuurd worden’. Volt liet wel onderzoek doen naar de dertien meldingen die tegen Gündogan binnenkwamen, maar de onafhankelijkheid van het bureau dat de partij inschakelde werd door Gündogan en haar advocaten betwist.

Gündogan beticht Volt nu van het ‘moedwillig tegenwerken’ van een onafhankelijk onderzoek. Ze zegt ‘vele verzoeken’ te hebben gedaan om zo’n onderzoek in gang te zetten. Ook beraadt Gündogan zich op eventuele verdere stappen.