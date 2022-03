Gündogan en Volt lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank: ‘Het gaat niet om één ruzie of één avance’

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan en advocaat Carry Knoops-Hamburger bij aankomst bij de rechtbank. Beeld ANP/Sem van der Wal

Haar advocaat Geert-Jan Knoops deed die laatste beschuldiging af als ‘nonsens’. Hij stelt dat de enige concrete klacht afkomstig is van een voormalige vriend van Gündogan die bij de fractie ging werken en op haar initiatief geen contractverlenging kreeg vanwege ‘een gebrek aan kwaliteit’.

De advocaat van Volt, Rachelle Mourits, bestreed dat. “Het gaat niet om één persoon die wellicht niet zo goed met Gündogan door een deur kan, het gaat niet om één ruzie of één avance, maar het gaat om een structureel patroon.” Van de dertien meldingen die werden gedaan, gingen er drie over seksuele avances. De melders vonden dat ‘even ongemakkelijk als intimiderend’, ook omdat er een verschil was ‘in leeftijd en positie’.

Rectificatie

De strijd tussen Volt en het gewezen fractielid Gündogan werd dinsdag voortgezet in de rechtbank. Daar eiste Gündogan een rectificatie van de beschuldigingen aan haar adres en een voorschot op een schadevergoeding. Ook stelt ze dat Volt onrechtmatig heeft gehandeld door haar te schorsen uit de Tweede Kamerfractie.

Dat gebeurde op zondag 13 februari, toen de partij met een persbericht wereldkundig maakte dat er ‘meldingen’ waren binnengekomen over 'grensoverschrijdend gedrag’. Een onderzoek naar Gündogan door een onafhankelijk integriteitsbureau bleek toen al bezig en werd uitgebreid, zo kondigde Volt aan. Dat noemde Knoops ‘een draconische maatregel’ die ‘prematuur en onnodig beschadigend’ was voor de nummer 2 van Volt.

Pas na haar schorsing kwamen er meer meldingen, stelde Knoops. Volt-partijleider Laurens Dassen zei dat er al langer ‘signalen’ waren over onwenselijk gedrag. Er werden ook ‘meerdere gesprekken’ met haar gevoerd over ‘grof taalgebruik’ en ‘ongepaste uitlatingen’ die ‘niet altijd in lijn zijn’ met wat Volt wil ‘uitstralen'.

Mediation

Tijdens het onderzoek naar de meldingen kreeg Gündogan ‘keer op keer’ het verzoek om haar kant van het verhaal te doen, stelt Volt, maar weigerde dat omdat het bureau volgens haar niet onafhankelijk zou zijn. Het mediationtraject dat op woensdag 23 februari werd gestart, en volgens de advocaten van Gündogan geheim moest blijven, bleek ‘niet tot een passende oplossing’ te leiden. Daarop werd zij afgelopen zaterdag definitief uit de Volt-fractie gezet.

Van die beslissing wist Gündogan niets, stelde Knoops. Zij kreeg zaterdagochtend weliswaar een mail die haar uitnodigde voor een Volt-vergadering die een uur later zou beginnen, maar Gündogan zat aan de telefoon en zag die mail niet. Uit het onderwerp van de mail viel al op te maken wat er zou worden besproken: de beëindiging van het fractielidmaatschap van Gündogan.

Knoops kondigde tijdens de zitting aan dat Gündogan afgelopen vrijdag het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar Volt. De voorzieningenrechter wilde ook weten waarom Volt zelf niet naar dit college is gestapt in plaats van een bureau in te schakelen. Daar kwam geen duidelijk antwoord op.

Wel stelde de advocaat dat Volt ‘in alle rust’ en ‘met inachtneming van ieders belangen’ onderzoek wilde laten doen. Nu werd de zaak ‘op initiatief van mevrouw Gündogan publiekelijk behandeld’. Dat ging de voorzieningenrechter een brug te ver: “Met het persbericht van Volt was het toch al publiekelijk?” Volgens Mourits was Volt juist ‘terughoudend’.

Patroon van intimidatie

Zij schetste een patroon van intimidatie door Gündogan, dat ze zich zou bedienen van ‘evidente onwaarheden’ en hoe ze via de pers ‘poogt haar zin te krijgen’. Mourits citeerde uit een mail waarin Gündogan zegt ‘gestaag publiekelijk’ haar verhaal te vertellen. ‘Zondag de Volkskrant en Buitenhof. Maandag Jinek.’ Gündogan deed dit overigens niet. Toch is het volgens Mourits ‘tekenend voor de toon waarmee Gündogan communiceert als ze haar zin niet krijgt’.

Maar volgens Knoops moest Gündogan juist door alle hoepels springen die Volt voor haar omhooghield. “Het was slikken of stikken.”

De voorzieningenrechter doet op woensdag 9 maart uitspraak. Zij zei bij aanvang van de zitting, die urenlang duurde, dat ze eraan twijfelde of ‘deze strijd met een juridisch oordeel wel tot een goed oordeel kan worden gebracht’. “Ik heb de vrees dat er alleen maar verliezers zullen zijn.” Volt-partijleider Laurens Dassen erkende dat er ‘alleen maar verliezers zijn’. “Terwijl de Europese Unie in de oorlog in Oekraïne op dit moment als één front opereert, zijn wij als Europese partij alleen maar hiermee bezig. Dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk.”