Grote zorgverzekeraars maken flink hogere premies bekend: ‘Dit is een fors bedrag’

Bij VGZ gaat de premie van de basisverzekering volgend jaar omhoog met 9,30 euro naar een bedrag van 141,95 euro per maand, een stijging van 7 procent. De premie van Menzis stijgt met met 8 euro (6 procent) naar 141,25 euro per maand. Het gaat om de hoogste premiestijging in zes jaar tijd.

De grootste zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Achmea) verhoogt de premie van de basisverzekering naar 138,95 per maand. Dat is nu nog 131,45 euro. Zorgverzekeraar CZ kwam vrijdagochtend al met de nieuwe maandpremie naar buiten: deze stijgt met 3,75 euro naar 138,25 euro. Daar gaat het om een stijging van 2,8 procent. Van alle Nederlanders is ruim 85 procent bij een van de vier verzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ) verzekerd.

De kleinere maatschappij DSW maakte eind september al bekend zijn premie te verhogen: met 9,75 euro naar 137,50 euro per maand. Al met al lijkt het erop dat de stijging van de zorgpremie niet veel afwijkt van wat werd verwacht. Vergelijkingssite Independer maakte eerder bekend uit te gaan van een stijging van 10 euro.

Aanvullende verzekering

Hoe de premies van aanvullende zorgpakketten precies uitpakken, is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat die eveneens fors zullen stijgen.

Bij Zilveren Kruis stijgen de pakketten met gemiddeld zo'n tien euro. De verzekeraars zeggen hun eigen vermogen aan te spreken, om zo de stijging van de premie binnen de perken te houden, maar ontkomen er niet aan om de premie te verhogen.

Belangrijkste oorzaken zijn de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken, duurdere behandelingen en medicijnen. Ook de inflatie, die zich vertaalt in hogere salarissen, energie- en materiaalkosten, speelt een belangrijke rol.

“We beseffen heel goed dat dit voor onze verzekerden een lastige boodschap is,” aldus Menzis-directeur Dirk Jan Sloots. Volgens VGZ-directeur Frank Elion is de stijging niet te vermijden. “We begrijpen dat dit een fors bedrag is. “Een verhoging van de premie is helaas onvermijdelijk. De zorgkosten blijven stijgen,” zegt Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis.

Toeslag

De zorgtoeslag stijgt volgend jaar ook flink. Voor mensen met een minimuminkomen of bijstandsuitkering gaat het om een verhoging van ongeveer 35 euro per maand. De verwachting is dat veel consumenten de premiestijging zullen aangrijpen om zich te oriënteren op een andere zorgpolis. Zij kunnen hun verzekering tot 31 december opzeggen.

Volgens onderzoek van Independer maken acht op de tien Nederlanders zich zorgen over de stijgende zorgpremie. Bijna de helft (43 procent) is bang de premie volgend jaar niet meer te kunnen betalen.