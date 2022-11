Grote verwoesting in wooncomplex Riekerhaven door brand ‘Ik vrees dat ik alles kwijt ben’

Op een grasveld tussen brandende complex en de zuidelijke A10 staan de gevluchte bewoners verbouwereerd te kijken naar de bluswerkzaamheden. Beeld Dingena Mol

De brand werd rond half 9 zondagochtend gemeld bij de brandweer en woedt in meerdere woningen Startblok Riekerhaven, een complex waar studenten en vluchtelingen met een verblijfsstatus wonen. De brand begon in één woning op de tweede verdieping en sloeg daarna over op andere woningen.

“Iedereen is uit de woningen,” zegt een woordvoerder van de brandweer. “Een persoon is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, maar we weten nog niet wat de aard van de verwondingen zijn.”

Vooralsnog worden de bewoners niet opgevangen, maar dit wordt zo snel mogelijk geregeld, aldus de woordvoerder van de brandweer. Om hoeveel bewoners het gaat, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat een groot deel van het complex is verwoest: talloze woningen zijn zwartgeblakerd en de ramen zijn gesprongen. Daarbij komt ook de waterschade door de harde blusstralen, die stukken uit de gevel schieten.

‘Had ik maar meer spullen meegenomen’

Op een grasveld tussen brandende complex en de zuidelijke A10 staan de gevluchte bewoners verbouwereerd te kijken naar de bluswerkzaamheden.

Een bewoonster van 23, die niet met haar naam in de krant wil, staat er in haar pyjama met een knuffel en een lege koffiebeker ook bij. Ze vreest dat ze al haar spullen kwijt is. “Ik woon recht tegenover de man die woont in het pand waar de brand is uitgebroken.” Hij zou volgens de bewoonster psychische problemen hebben.

“Vanmorgen rond half 9 hoorde ik lawaai op de gang, zoals zo vaak, hier is altijd gedoe met ruzies, vechtpartijen en geschreeuw. Ik dacht, het is vroeg, ik blijf nog even liggen, ik bemoei me er niet mee. Het werd zo heftig dat ik toch maar ging kijken. Toen zag ik op de gang allemaal politie en hulpverleners die op deuren bonsden en riepen dat iedereen eruit moest. Nu denk ik, had ik maar wat meer spullen meegenomen. Want straks is alles weg. Maar mijn moeder zei al, het is fijn dat je goed naar buiten bent gekomen.”

Een 32-jarige man uit Syrië, die nu zes jaar in Nederland woont, staat verslagen het brandende deel van de brand te kijken, waar ook zijn woning onderdeel van is. “Dit is zo verschrikkelijk, we hadden altijd problemen in dit gebouw.” Ook hij benoemt de problemen die de bewoner van het appartement waar de brand ontstond had. “Hij had laatst al zijn spullen kapot gemaakt. Toen werd hij meegenomen door de politie, maar hij kwam daarna weer terug. Niemand helpt hem.”

Uitgebreid

Kort voor 10 uur slaan er nog steeds vlammen uit het complex. “Er is onwijs veel materieel ter plaatse nu, we hopen dat we het zo snel mogelijk onder controle hebben,” aldus de brandweer. De brand sloeg uit over meerdere woningen. Een groot deel van het pand lijkt verwoest.

Omwonenden worden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege rookontwikkeling. Een omwonende meldt op Twitter dat ‘de rookwolk intens is,’ evenals ‘de geur in het huis’. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien.

Storm Eunice Bewoners van Startcomplex Riekerhaven, dat wordt beheerd door de Key, klaagden in februari over de slechte staat van de containerwoningen. Het dak waaide tijdens storm Eunice tot twee keer toe van het pand, een van de woningen werd hierdoor doorboord met een dakplaat. Kort voor dit incident hadden de bewoners al aangekondigd in huurstaking te gaan, omdat er niet werd voldaan aan hun eisen over achterstallig onderhoud. Na twee maanden werd de staking beëindigd omdat zij met De Key tot een akkoord kwamen.

ZEER GROTE BRAND IN WONINGCOMPLEX IN DE VOETBALSTRAAT IN AMSTERDAM. pic.twitter.com/YdDwoVjOP3 — Robby Hiel (@PersburoUNN) 13 november 2022

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Voetbalstraat in #Amsterdam. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Meer informatie volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 13 november 2022

