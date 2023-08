Grote verkeersdrukte door Formule 1, elke vijf minuten een trein tussen Amsterdam en Zandvoort

Elke vijf minuten gaat er een trein vanaf Amsterdam Centraal naar Zandvoort aan Zee. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Drie dagen lang vindt de Dutch Grand Prix plaats in de kustplaats met 17.000 inwoners. Ook zaterdag en zondag verwacht de gemeente dat aantal racefans te verwelkomen.

Volgens een woordvoerder van de NS verloopt de eerste dag van het raceweekend ‘hartstikke goed’. “Vanmorgen rond een uur of 7.00 uur zaten de eerste Formule-1 fans in de trein. Rond de klok van half negen waren al zo’n 6700 reizigers vervoerd.”

Sinds het middaguur is het op de stations en in treinen rustiger, vertelt de woordvoerder. De NS verwacht aan het eind van de vrijdagmiddag weer drukke treinen, aangezien dan de trainingen in Zandvoort eindigen.

Om alle supporters te vervoeren laat de NS vanaf Amsterdam Centraal iedere vijf minuten een trein rijden naar Zandvoort. Het circuit van Zandvoort ligt op ongeveer 15 minuten loopafstand van het station. Vanwege de verwachte drukte mag je dit weekend geen fiets meenemen in de treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee.

De NS verdeelt de reizigers gedoseerd over de treinen. Dat kan ertoe leiden dat een trein soms half leeg lijkt te vertrekken, zegt de woordvoerster. “We blijven mensen oproepen rekening te houden met het moeten wachten op Amsterdam of Haarlem, omdat mensen vanuit alle hoeken naar Zandvoort willen. In Amsterdam moeten bijvoorbeeld nog op vier tussenliggende stations mensen instappen.” Dat zijn de stations Sloterdijk, Halfweg-Zwanenburg, Haarlem Spaarnwoude en Haarlem.

Lopend, fietsend of met de bus

Toeschouwers worden aangemoedigd om zo veel mogelijk lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een touringcar naar Zandvoort te komen. Belangrijke toegangswegen zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In een mobiliteitscentrum op het circuit worden alle verkeersstromen rondom het dorp in de gaten gehouden. Daarvoor worden onder meer slimme camera’s ingezet langs fietspaden.

Busvervoerder Connexxion zet extra bussen in op de lijnen 356 en 300 vanaf Amsterdam Bijlmer, die via Station Haarlem direct naar de hoofdingang van het circuit rijden. Naast deze twee lijnen rijdt lijn 81 vanaf Haarlem Station drie keer per dag van en naar Circuit Zandvoort.

Deze bussen zijn dit jaar op de vrijdagochtend al veel drukker dan rond dezelfde tijd vorig jaar, meldt een woordvoerder. Dat kan te maken hebben met de gewijzigde openingstijden van het circuit, dat een uur eerder de deuren opende.

“Het is heel erg druk, veel drukker dan vorig jaar. Het lijkt erop dat mensen vroeger naar Zandvoort reizen. Vorig jaar zaten rond een uur of acht zo’n tien tot vijftien mensen in de bus, nu was de bus rond deze tijd al vol,” zegt Rick de Vries, woordvoerder en buschauffeur.

Ook op de Amsterdamse Zuidas is het bij de Connexxion-bussen erg druk. “We zetten daar langere bussen in om meer mensen weg te kunnen brengen. Dat is ook de locatie waar mensen hun auto kunnen parkeren om verder te reizen met de bus,” aldus de woordvoerder. Met name mensen die van ver komen maken van deze reiswijze gebruik, zegt hij.

De hekken van het circuit gaan vrijdag om 08.00 uur open, daar begint om 12.30 uur de eerste vrije training. Zondag zal Max Verstappen op het circuit proberen om voor het derde jaar op rij de Formule 1-race in eigen land te winnen.

Pendelbussen voor Mysteryland

Vrijdag gaan de deuren van het festival Mysterlyland open voor campingbezoekers. Het festival in het Haarlemmermeerse Bos en het recreatiegebied De Groene Weelde vindt tot en met zondag plaats. Met een totaal van 133.000 bezoekers behoort Mysteryland tot een van de grootste dancefestivals van Nederland. Om deze bezoekers te vervoeren, rijdt er vanaf station Hoofddorp een pendelbus naar Expo Haarlemmermeer.

Om te voorkomen dat festivalbezoekers parkeren in woonwijken rondom Mysteryland, zijn er een aantal wegen en fietspaden door de gemeente Haarlemmermeer afgezet.

“Reizigers die niet naar evenementen gaan moeten de reisplanner goed raadplegen,” aldus de woordvoerster. Vanwege de evenementen, de vakantieperiode en werkzaamheden elders in het land heeft de NS ‘toch wat meer aanpassingen in de dienstregeling elders in het land’ moeten doen.