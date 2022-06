Grote politiemacht weert tientallen boeren uit Apeldoorn, noodverordening uit vrees bevrijdingsactie

De politie heeft de toegang naar Apeldoorn vanaf de snelweg A1 afgesloten om demonstrerende boeren die mogelijk onderweg zijn tegen te houden. De boeren zouden onderweg zijn naar een politiebureau waar actievoerders die eerder zijn opgepakt in de cel zitten. Beeld ANP

Met een grote politiemacht op de been en afgesloten wegen, lijkt de overheid woensdagavond een duidelijk signaal af te geven. Na de escalaties van dinsdagavond waarbij politieagenten werden belaagd en auto’s werden vernield, trekken de autoriteiten een duidelijke streep in het zand. Naar aanleiding van die ongeregeldheden werd woensdagavond een 39-jarige man uit Lochem opgepakt, meldt de politie. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Rondom het huis van de minister is sinds woensdag een noodverordening van kracht, die geldt voor een week.

Bij het A1-viaduct over Kanaal Zuid bij Apeldoorn kwamen woensdagavond tientallen boeren met trekkers samen. Agenten gingen met de boeren in gesprek. Omdat sommigen probeerden naar de stad te trekken sloot de ME andere routes ook af. Sommige boeren probeerden nog langs de linies van de politie te komen, ze werden net zo hard weer teruggestuurd.

De Europaweg werd uit voorzorg hermetisch afgesloten om te voorkomen dat de groep het politiebureau zou kunnen bereiken. Op het bureau zitten negen mensen die gisteravond bij protestacties werden aangehouden. Via sociale media werd een bevrijdingsactie aangekondigd.

De politie stond met veel voertuigen opgesteld bij de snelwegafrit aan het begin van de Europaweg. De weg is afgezet voor verkeer. Vanaf Apeldoorn en Hoenderloo is de A1 niet te bereiken. Ook verkeer vanaf de A1 wordt teruggestuurd. Bij de snelweg stonden ook een shovel en sleepwagen klaar om indien nodig trekkers te kunnen verwijderen. Boven het gebied cirkelden ook twee politiehelikopters.

Politieagenten gaan in gesprek met de boeren die zich bij Apeldoorn verzameld hebben. Beeld Luciano de Graaf

Aan het begin van de avond vaardigde burgemeester Heerts de noordverordening uit. De noodverordening geldt vanaf woensdag 19.30 uur voor een groot deel van de gemeente Apeldoorn. Met de noodverordening kan de politie optreden tegen relschoppers, wegen afsluiten, plekken ontruimen en samenscholingen verbieden. Mensen die na een verzoek niet vertrekken kunnen door de politie worden aangehouden.

Burgemeester Heerts: “De gemeente ziet demonstreren als een grondrecht. Zolang het binnen de grenzen van de wet blijft is binnen Apeldoorn veel mogelijk. Blokkeren van wegen en (dreigingen) van verstoring van de openbare orde en veiligheid zijn niet toegestaan”.

Omdat de politie voorbereid was op de komst van de boeren stond rond half acht een grote politiemacht paraat. Bij het bureau aan de Europaweg stonden rond de tien ME-bussen en een arrestatieteam met drie arrestantenbussen. Verder stonden auto’s van de hondengeleiders klaar en had de politie een shovel met oplegger paraat staan voor mogelijk onprettig geplaatste trekkers.

Landbouwmonument

In Kootwijkerbroek kwamen woensdagavond honderden boeren bijeen. Zij legden bloemen bij een houten raamwerk in een weiland aan de Harskamperweg. Het ‘landbouwmonument’ werd neergezet voor een herdenking en een minuut stilte. Er werd stilgestaan bij een aantal boeren die zichzelf volgens de organisatie afgelopen week van het leven hebben beroofd.

“We willen laten zien hoe dramatisch het er aan toe is in agrarisch Nederland. Wij moeten laten zien dat we samen sterk zijn, zowel in verdriet als in strijdbaarheid. We gaan ons niet uit het veld laten slaan”, verklaarde ze waarnaar ze in colonne naar Apeldoorn reden.