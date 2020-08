Grote kans op superhittegolf in Nederland

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Voor een superhittegolf is een reeks van minstens vijf tropische dagen met maxima van 30 graden of meer nodig waaronder drie dagen met maxima van minimaal 35 graden. In 2018 riep Weeronline de term superhittegolf in het leven om extreme hittegolven beter te kunnen onderscheiden van gewone hittegolven.

Vorig jaar werd bij zes meetpunten een regionale superhittegolf genoteerd: Hoogeveen, Lelystad, Marknesse, Deelen, Twenthe en Hupsel. Ook in 2018 kwam het regionaal tot een superhittegolf in het Limburgse Arcen.

Uniek

Een landelijke superhittegolf is nog nooit voorgekomen. De Bilt had vorig jaar weliswaar drie hete dagen van 35 graden of meer, maar tot vijf aangesloten tropische dagen van 30 graden en meer kwam niet.

Zondag is de ‘normale’ hittegolf in De Bilt zeer waarschijnlijk een feit. Het wordt dan de 29ste officiële hittegolf in ons land sinds 1901.

Tropisch weekend in aantocht

Woensdag is het voornamelijk zonnig en droog en wordt het zo'n 25 tot 34 graden in Nederland. Er staat een matige wind. Vannacht wordt het helder en aangenaam en daalt het kwik tot zo’n 18 graden.

Vrijdag schijnt de zon volop wordt het overal in Nederland tropisch weer met 30 tot 36 graden. In het weekend blijft het heet en kan het lokaal zelfs 38 graden worden. Ook volgende week is het eerst heet, pas later in de week koelt het af en neemt de kans op onweer toe.

Druktemaatregelen Amsterdam

Door de hitte zullen veel Amsterdammers verkoeling zoeken in parken en bij zwemplekken in de stad. Daar moet je dan vroeg bij zijn. De gemeente Amsterdam heeft extra maatregelen getroffen om de verwachte drukte in goede banen te leiden. Als het op bepaalde plekken te druk wordt, gaan de hekken dicht en worden meer bezoekers geweerd.

Het Rode Kruis roept mensen op extra waakzaam te zijn tijdens deze verwachte hittegolf in coronatijd. Mensen onderschatten een hittegolf vaak en omdat meer mensen, vooral kwetsbare ouderen, geïsoleerd thuis zitten, vraagt de hulpinstantie om extra op elkaar te letten.

Hitteplan

Het KNMI verwacht de komende dagen temperaturen rond de 30 graden. Dat is reden voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om het hitteplan van stal te halen. Geadviseerd wordt de schaduw op te zoeken, goed te drinken en je niet te veel in te spannen. Daarnaast waarschuwt het instituut voor smog in het hele land. Daarvan kun je gaan hoesten en kortademig worden of last van je ogen, neus en keel krijgen. De klachten van astmapatiënten kunnen door smog verergeren.