Grote kans op sneeuw zaterdag: KNMI kondigt code geel af

Vrijdag wordt het begin van het weekend ingeluid met enkele (winterse) buien. Hierbij is lokaal kans op gladheid. Het kwik komt niet boven de drie graden uit.

Zaterdag wordt het na een koude nacht, waarbij het lokaal kan vriezen, niet warmer dan drie graden. Door een stevige wind zal de gevoelstemperatuur vijf graden onder nul zijn. Warm aankleden dus, als je naar buiten gaat.

In de loop van de dag duikt het kwik onder nul en trekt een neerslaggebied vanuit het westen over ons land. Door de kou is er negentig procent kans dat de sneeuw die valt blijft liggen. Modellen voorspellen nu dat er zestig procent kans is op een sneeuwlaag van meer dan drie centimeter. Het KNMI heeft vanwege de verwachte sneeuwval alvast code geel afgekondigd. Dat betekent dat mensen vooral als ze onderweg zijn alert moeten zijn, omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer.

Dooi

Zondag hebben we ook nog te maken met neerslag. Er is dan kans op lichte sneeuw, ijsregen (dat zijn kleine hagelkorreltjes) en ijzel. De temperatuursverwachting is nog onzeker en is afhankelijk van de wind. Wanneer de wind blijft liggen, zal een groot deel van Nederland tot in de middag te maken hebben met neerslag en komt het kwik niet boven de twee graden uit. Mocht de wind aantrekken, kan het kwik tot zeven graden stijgen en treedt de dooi snel in.

Na het weekend valt er voorlopig geen sneeuw meer. Het kan in de loop van de week tien graden worden en er is kans op veel regen.