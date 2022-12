Grote kans op gladheid bij overgang naar zachter weer

Beeld Getty

Zondagmiddag neemt de bewolking toe en trekt de zuidoostenwind aan. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur ruim onder het vriespunt. Tegelijkertijd nadert zachtere lucht uit het zuidwesten de landsgrenzen. De temperaturen lopen op, in Amsterdam naar verwachting van -5 graden zondagochtend tot 3 graden zondagnacht.

In de namiddag en aan het begin van de avond bereikt een neerslaggebied het zuidwesten, waardoor er grote kans op gladheid is. Als de temperaturen van het wegdek nog onder het vriespunt liggen terwijl neerslag de grond bereikt als regen, bevriest deze na enige tijd en wordt er een ijslaagje gevormd.

Vooral in het noorden en noordoosten is er kans op ijzel, tijdens het tweede deel van de avond en tijdens de nacht naar maandag. Ook maandagochtend is er mogelijk nog hinder door de gladheid.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: