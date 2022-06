Grote jeugdzorgaanbieder luidt noodklok: hulp niet op tijd geleverd

Beeld Getty Images

Op dit moment lukt het niet altijd meer om binnen vijf dagen een bezoek te brengen aan nieuwe gezinnen die in beeld komen. Ook het schrijven van een plan van aanpak binnen zes weken, zoals de wet voorschrijft, levert problemen op.

“Het duurt dan even, terwijl er binnen jeugdzorg toch al veel vertragingen zijn,” zegt Pim van Uchelen, bestuurder van Partners voor jeugd, waaronder ook de William Schrikker Stichting valt. De landelijke organisatie is met duizend jeugdbeschermers in dienst één van de grootste jeugdzorgaanbieders in het land en houdt zich bezig met kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen.

Noodoplossing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt mee om te zien hoe Partners voor jeugd handelt nu de situatie zo prangend is. Om te zorgen dat gezinnen en kinderen in de grootste crisissituaties niet ongezien op een wachtlijst belanden, worden zij gemonitord. Ook zijn er contactpersonen aangesteld waar kinderen en hun ouders kunnen aankloppen.

Op die manier kan bij de zwaarste problemen alsnog eerste hulp geregeld worden. “We zijn gaan prioriteren en stappen dus af van het afwerken van de wachtlijst. Maar dit is een noodoplossing, niet de nieuwe manier van werken,” zegt Van Uchelen. Als gezinnen in minder grote nood niet tijdig passende hulp krijgen, is er namelijk een gerede kans dat de problemen daar verergeren.

Hulpinkoop

Daarnaast is niet gezegd dat als er eenmaal een plan ligt, de behandeling ook daadwerkelijk kan starten. Ook andere organisaties kampen met problemen, waaronder personeelstekorten. Daarbij is niet in elke gemeente de juiste bijstand beschikbaar, omdat er bij de hulpinkoop geen contract is gesloten met de benodigde instantie.

Sinds 2015 zijn gemeenten in plaats van het rijk verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg, waardoor regionale verschillen zijn ontstaan. Door die verandering moeten zorgaanbieders ook zaken doen met enorm veel verschillende gemeentes. Van Uchelen roept dan ook op dat ‘aanbestedingscircus’ zo snel mogelijk te stoppen. “Dat kan al per 1 januari volgend jaar.”

En ook bij andere verbeteringen is ‘haast’ geboden, want het is niet alleen mis bij Partners voor jeugd, zegt Van Uchelen. Onlangs stuurde hij nog met in totaal elf jeugdbeschermingsorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming een brandbrief naar het kabinet. “Maar ik zie weinig concrete oplossingen.”