Grote investeringen in infrastructuur: ‘Megaklus van Texel tot A’dam’

Beeld Lin Woldendorp

Tot 2030 worden verspreid over Noord-Holland twaalf bruggen, drie tunnels en vijf sluizen gerenoveerd en vervangen. Daarbovenop gaat Rijkswaterstaat hele stukken snelweg vernieuwen met stiller asfalt. De onderhoudsbeurt, waarmee rond de 1 miljard euro is gemoeid, balt zich samen rond Amsterdam.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) presenteerde de onderhoudsplannen maandagochtend bij de zeesluis van IJmuiden. Daar wordt niet alleen een nieuwe sluis gebouwd, tussen de sluizen ligt ook een reusachtig gemaal, waarvan de pompen verouderd zijn. Vanwege de stijgende zeespiegel moet bovendien de capaciteit omhoog.

Van Nieuwenhuizen sprak van een ‘een megaklus van Texel tot Amsterdam’. Volgens Rijkswaterstaat is het de grootste onderhoudsopgave ooit voor deze provincie. Omdat veel infrastructuur stamt uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, zijn veel wegen, bruggen en tunnels nu tegelijk aan het einde van hun Latijn. Ook wordt tegenwoordig meer van ze gevraagd door meer verkeer en zwaardere vrachtwagens.

Voor veel bruggen geldt dat het mechaniek aan vervanging toe is, inclusief het systeem voor bediening en bewaking. De tunnels moeten voldoen aan moderne, strengere eisen, wat ook daar betekent dat de technische installaties moeten worden vervangen of aangepast.

Zeeburgertunnel

Rond Amsterdam gaat het onder meer om de Schellingwouderbrug, de Zeeburgertunnel en de bruggen over de Ringvaart op de A4. Verder worden ook de bruggen op de A10 over de Schinkel en de Schipholbrug over de Ringvaart meegeteld, al zijn die onderdeel van de grootschalige wegverbredingen bij de Zuidas en de A9 tussen Schiphol en Almere.

Rijkswaterstaat weet nu al dat het onderhoud zal zorgen voor ‘aanzienlijke hinder’. Bruggen en sluizen zullen langere tijd afgesloten zijn voor het scheepvaartverkeer. Dat kan bijvoorbeeld opgaan voor de Oranjesluizen bij Schellingwoude, waar een grote renovatie wacht. Voor het autoverkeer geldt dat de werkzaamheden zo veel mogelijk worden verricht ‘terwijl de winkel openblijft’, dus zonder dat hele wegen worden afgesloten. Dat betekent wel dat rijstroken lange tijd afgesloten zullen zijn.

Door het onderhoud te spreiden over de hele periode tot 2030 hoopt Rijkswaterstaat de vertraging binnen de perken te houden. De volgorde van de werkzaamheden is ook afhankelijk van nieuwe inspecties waaruit kan blijken dat een brug dringend aangepakt moet worden.

Afsluitingen

Dit jaar en volgend jaar wordt bovendien asfalt vernieuwd op ruim 90 kilometer snelweg rond de stad. Dat zal in weekenden en nachten zorgen voor afsluitingen op delen van de A4, A8, A9 en A200. De A10 Noord komt ook nog aan de beurt. Daar zijn ook de geluidsschermen aan vervanging toe. Ingrijpend is ook de vernieuwing van het knooppunt Amstel tussen A2 en A10, waar steunpunten onder de weg worden vervangen om weer te voldoen aan nieuwe, strengere voorwaarden.