Grote evenementen pas over een jaar of langer

Het weer toestaan van evenementen is gekoppeld aan het vinden van een vaccin tegen het coronavirus. In de routekaart die het kabinet woensdag openbaarde richting het einde van de lockdown, staan evenementen pas na 1 september vermeld, zonder concrete datum.

In zijn Kamerbrief schrijft De Jonge: ‘Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.’

Grootschalig gebruik

In de meest optimistische scenario’s is er nog dit jaar een coronavaccin. Maar er kunnen vervolgens nog maanden overheen gaan voordat dit ook in Nederland grootschalig kan worden gebruikt.