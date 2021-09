Grote ergernis over vliegtuigherrie: thuiswerken met een overvliegende F-35

Beeld ANP

Zo trokken omwonenden van Schiphol afgelopen augustus veel vaker aan de bel over specifieke vluchten dan in dezelfde maand in 2019. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) kreeg afgelopen maand 21.049 meldingen over specifieke vluchten, waar het er augustus 2019 nog 18.988 waren. Dat hogere aantal is vooral opvallend omdat er veel minder vluchten waren. Afgelopen augustus waren er bij Schiphol ‘slechts’ 32.000 vliegbewegingen tegenover 45.122 in dezelfde zomermaand in 2019.

Ook omwonenden van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) komen vaker in het geweer dan voor de pandemie. Milieudienst DCMR registreert een voorlopig aantal van 10.986 klachten over afgelopen augustus. In dezelfde maand twee jaar geleden waren dat er zo’n drieduizend minder: 7818. Het aantal vliegbewegingen verklaart de hausse aan klachten nauwelijks. In augustus 2019 waren het er 5141 en in augustus 2021 maar iets meer: 5654.

Na rust valt herrie op

Schiphol en Rotterdam erkennen dat het hoge aantal klachten niet los te zien is van de lockdown. Raymond de Jong (Rotterdam): “Er zijn niet veel meer vliegbewegingen maar mensen beléven na een periode van rust blijkbaar meer overlast.”

Willemeike Koster (Schiphol): “Het lijkt aannemelijk dat een periode van bijzonder weinig vliegverkeer ervoor heeft gezorgd dat de toename extra opviel.” Geluidsonderzoeker Tjeerd Andringa (RUG) is niet verbaasd. “We ervaren hinder als ons brein een geluid aan een negatieve emotie koppelt en in dit geval is die emotie er een van verlies. We hebben nu immers weer ingeleverd op rust en stilte.”

De Rotterdamse milieudienst concludeert dat ook het thuiswerken vanwege de coronapandemie mogelijk tot meer klachten heeft geleid. Tegenstanders van vlieglawaai bereiden echter een rechtszaak voor vanwege ‘schending van het recht op ongestoord woongenot’.

Thuiswerken

Uit kwartaalcijfers van Maastricht Aachen Airport blijkt hetzelfde patroon: na de lockdown minder vluchten maar relatief meer klachten. Maastricht telde in het eerste kwartaal van 2019 2398 vliegbewegingen en 12.228 klachten en in het eerste kwartaal van dit jaar minder vliegbewegingen (1970) en toch veel meer meldingen: 19.185.

Defensie meldt dat er ‘10 tot 15 procent’ meer klachten over militaire toestellen zijn. Dat komt volgens woordvoerder Niels Vredegoor door inzet van de nieuwe F-35, vaker in het binnenland vliegen omdat het in het buitenland niet kon én corona-irritatie. “Bellers verwezen naar covid en dat de luchtmacht ‘maar gewoon doorging’ terwijl zij verplicht thuis moesten blijven.”

De Rotterdamse milieudienst DCMR concludeert in een rapport over 2020 dat ook thuiswerken én het maatschappelijke debat over de toekomst van de luchtvaart mogelijk tot meer klachten leiden. Volgens Alfred Blokhuizen van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (Rijnmond) zorgt een ándere manier van vliegen wellicht voor meer klachten. “We ervaren dat de vliegtuigen veel vaker lager vliegen.” Matt Poelmans van Omgevingsraad Schiphol (ORS) noemt ook ‘de overschreden hindergrens’. “Vóór corona vonden bewoners al dat er veel teveel vluchten waren. Klachten zullen, denk ik, pas afnemen als het aantal vluchten drastisch daalt.”

Vliegherrie

Naast de klachten over bepaalde vliegvelden duiden ook andere signalen erop dat de weerstand toeneemt. Zo verzamelde Vliegherrie.nl - een nieuw initiatief van criticasters - de afgelopen twee maanden bijna 30.000 klachten. Daarnaast bereidt stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) op basis van ‘schending van het recht op ongestoord woongenot’ een rechtszaak tegen de staat voor.

Mobilisation for the Environment (MOB), initiator van de succesvolle stikstofzaak tegen de staat, ijvert voor beperking van Schiphol en Eindhoven en sluiting van overige vliegvelden. Voorzitter Johan Vollenbroek: “Dat de afkeer groeit, merken we alleen al aan onze fondsen. We hebben zoveel geld gekregen dat we, als het erop aankomt, jaren door kunnen procederen.”

Matt Poelmans, delegatievoorzitter Omgevingsraad Schiphol (ORS), ziet dat er ook steeds meer klachten binnen komen bij bewonersorganisaties en raadsleden. Ook stelt hij vast dat sommige bewonersorganisaties zoals Omgeving Zonder Vlieghinder Oegstgeest (OZV) snel groeien en er in bijvoorbeeld Katwijk, Leiden en Aalsmeer nieuwe organisaties bijkomen.

Frustratie

Een vergelijking van de zomercijfers over 2019 en 2021 is voor Eindhoven Airport nog niet te maken. Volgens woordvoerder Gijs Vrenken is ‘de meldingenprocedure over augustus 2021 nog niet afgesloten’. Een vergelijking van de cijfers van Eindhoven over het tweede kwartaal (april tot en met juni) laat wel een afwijking van het landelijk beeld zien. In het tweede kwartaal van 2019 waren er rond Eindhoven over 12.733 vliegbewegingen een hoog aantal meldingen: 17.745. In het tweede kwartaal van 2021 waren er over 4135 vliegbewegingen 3933 klachten. Verhoudingsgewijs werd er dit jaar dus minder geklaagd dan in 2019.

Dat betekent volgens Klaas Kopinga van de lokale bewonersorganisatie BOW niet dat omwonenden van Eindhoven Airport zich na de lockdown minder stoorden dan buren van vliegvelden elders. “Het duidt er vooral op dat het vliegverkeer in de maanden april tot en met juni hier nog lang niet op volle kracht was.”

Dat er in 2019 veel klachten waren, zegt volgens Kopinga vooral iets over de enorme frustratie twee jaar geleden. “Eindhoven Airport is in de jaren 2012-2019 explosief gegroeid: van zo’n 24.500 vliegbewegingen naar ruim 41.500. Dat leverde ontzettend veel ergernis op. Die irritatie is met een nieuw plan onder leiding van politicus Pieter van Geel in 2019 deels weggenomen. Daarin is onder andere geconcludeerd dat het vliegveld pas weer mag groeien als dertig procent van de overlast is weggewerkt.” De uitwerking van het plan Van Geel laat overigens nog steeds op zich wachten. Kopinga: “En dat levert op dit moment wél weer nieuwe ergernis op.”