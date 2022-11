Grote brand Riekerhaven, een persoon gewond naar het ziekenhuis

Alle bewoners van Startblok zijn geëvacueerd, een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Beeld Het Parool

De brand werd rond half 9 gemeld en woedt in Startblok Riekerhaven, een complex waar studenten en statushouders wonen.

“Iedereen is uit de woningen,” zegt een woordvoerder van de brandweer. “Een persoon is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, maar we weten nog niet wat de aard van de verwondingen zijn.”

“Er is onwijs veel materieel ter plaatse nu, we hopen dat we het zo snel mogelijk onder controle hebben,”aldus de brandweer. “Helaas is de brand inmiddels wel uitgebreid naar meerdere woningen.”

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een behoorlijke brand. “De mensen die binnen zijn, worden geëvacueerd en opgevangen. De brandweer is druk bezig met blussen.” Ook de traumahelikopter is opgeroepen.

Omwonenden worden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege rookontwikkeling. Een omwonende meldt op Twitter dat ‘de rookwolk intens is,’ evenals ‘de geur in het huis’. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien.

Meer informatie volgt.

ZEER GROTE BRAND IN WONINGCOMPLEX IN DE VOETBALSTRAAT IN AMSTERDAM. pic.twitter.com/YdDwoVjOP3 — Robby Hiel (@PersburoUNN) 13 november 2022

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Voetbalstraat in #Amsterdam. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Meer informatie volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 13 november 2022

