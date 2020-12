Grootverdieners doen goede zaken, maar er komt geen gezamenlijk ‘groots gebaar’

Albert Heijn heeft warme banden met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Beeld Jakob Van Vliet

Het is de ultieme kerstgedachte: iets extra’s doen voor de ander die het goed kan gebruiken in deze barre tijden. Wat doen bijvoorbeeld de supermarkten die door de lockdown nóg meer verkopen, terwijl ze dit jaar al weinig te klagen hadden? Onderzoeksbureau IRI becijferde dat de supermarkten in 2020 zo’n 3 miljard euro aan extra omzet binnenharken.

Brancheorganisatie CBL laat weten dat er geen gezamenlijk ‘groots gebaar’ komt. “Dit laten we aan winkelketens zelf. Individuele supermarkten zijn bezig met projecten op maatschappelijk vlak om inderdaad iets terug te doen,” zegt een woordvoerster. Die kerstbonus is overigens niet bedoeld voor de leveranciers, zoals de boeren. Zij ontvangen geen extra percentage voor hun producten, alhoewel het CBL benadrukt dat boeren ‘die in specifieke ketens - zoals eieren en kipfilet - aan supermarkten leveren, dit jaar hun prijzen hebben behouden.’

Kerstpakket

Met zoveel levensmiddelen in huis kiezen veel supermarkten de voedselbank als doel om wat extra’s te doen voor landgenoten die het niet breed hebben. Jumbo meldt dat honderden medewerkers hun kerstpakket hebben gedoneerd aan de voedselbank en eerder dit jaar werden er volgens de supermarkt honderdduizenden extra producten aan de organisatie gegeven.

Ook Albert Heijn heeft warme banden met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. “Maar we hebben nog twee andere maatschappelijke partners die we het hele jaar door ondersteunen; het Rode Kruis en de Linda Foundation. Dat doen we op dit moment door van elke kerststol die we verkopen, één euro apart te leggen voor deze drie organisaties. Tot nu toe staat onze ‘stollenteller’ op 1,5 miljoen euro,” zegt een woordvoerster.

Omschoolweek

Bij Dirk van den Broek geven ze niet alleen geld (vorige week nog 50.000 euro) aan de voedselbank, maar proberen ze ook wat te doen voor horecapersoneel dat noodgedwongen thuis zit. Via een eigen ‘omschoolweek’ kunnen horecamedewerkers meelopen in een van de Dirk-filialen. Als het van beide kanten bevalt, wordt meteen een contract aangeboden, zo belooft de supermarkt.

“Heel mooi hoor, dit soort initiatieven. Maar de supermarkten zorgen er wel voor dat het ze zelf geen cent kost. De meeste donaties voor de voedselbank worden hoofdzakelijk door de klanten in de winkels betaald. En het is een leuke actie van Dirk van den Broek, maar daar hebben ze vooral zelf iets aan,” vindt supermarktdeskundige Erik Hemmes.

Hij verwacht niet dat de leveranciers van de supermarkten zullen profiteren van de gigantische omzetstijging. “Nee, deze branche is zuinig, die wil de prijzen altijd scherp houden. In ons land is een flinke concurrentie- en prijzenslag onder supermarkten, in die zin profiteert de consument daar van en dat is in deze crisistijd mooi meegenomen. Boodschappen in onze buurlanden zijn een stuk duurder.”

Kinderen

Hoe zit het met de andere winnaars van de crisis? Wil webshop Bol.com iets extra’s doen in ruil voor de toegenomen inkomsten uit de pakketjes die we massaal bij het bedrijf bestellen? Ook deze Ahold-dochter kiest voor de voedselbank. In dit geval de Stichting Kinderen van de Voedselbank. “Ruim 22.000 kinderen die onder de armoedegrens leven, hebben de afgelopen weken een pakketje met een spel en een boek gekregen,” legt een woordvoerder uit.

De webwinkel is niet van plan om de commissie voor verkooppartners (tijdelijk) te verlagen om ze financieel te ondersteunen. “We hebben hier naar gekeken, maar zijn tot de conclusie gekomen dat dit een kortetermijnoplossing is waarmee we partners niet echt verder helpen. Bovendien hoeven ze pas commissie te betalen als ze daadwerkelijk iets verkopen via Bol.com.”

Daar denken ze bij maaltijdbezorger Deliveroo anders over. Dit bedrijf kondigde in oktober een steunpakket aan voor restaurants toen zij wederom hun deuren moesten sluiten. De restaurants hoeven geen commissie te betalen als zij gebruik willen maken van Deliveroo’s Pickup-service. ,,Ook is er een functie geïntroduceerd die klanten de mogelijkheid biedt om restaurants een fooi te geven wanneer zij een bestelling plaatsen’’, laat het bedrijf weten.