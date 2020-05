Grootste producent ter wereld: ‘Coronavaccin zal slechts een paar euro kosten’

Een coronavaccin zal slechts een paar euro kosten, dat zegt Adar Poonawalla, bestuursvoorzitter van het Serum Institute of India. Het bedrijf dat in 2012 het Nederlands Vaccininstituut kocht, is in volume de grootste vaccinproducent ter wereld. Serum staat open voor de productie van Nederlandse coronavaccins.

Serum is in gesprek met de universiteit van Oxford en het Engelse farmabedrijf AstraZeneca over de productie van een Covid-19-vaccin, zegt Poonawalla aan de telefoon. Het bedrijf wil de productie op gang brengen nog voordat bekend is of het vaccin daadwerkelijk werkt. “Anders verliezen we tijd.”

Het vaccin kan al in september klaar zijn en zal niet meer kosten dan een paar euro, zegt Poonawalla. “Nationale overheden of verzekeringen zullen ervoor betalen, burgers doen dat niet individueel.”

Het vaccin van de universiteit van Oxford wordt - net als zes andere vaccins - al getest op mensen. Wereldwijd zijn er meer dan 100 kandidaatvaccins. “Er zal een enorme run op Covid-vaccins ontstaan,” zegt Poonawalla. “Gesprekken over de distributie lopen nog, daar kan ik niets over zeggen.”

32 miljoen euro

Serum is in Nederland geen onbekende partij. Het Indiase bedrijf nam in 2012 het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) over, een publiek gefinancierde vaccinproducent die lang deel uitmaakte van het RIVM. Poonawalla voerde zelf de onderhandelingen.

Serum betaalde destijds 32 miljoen euro voor het NVI. “In Nederland produceren we nu vooral poliovaccins,” zegt Poonawalla. Na de overname heet het bedrijf ‘Bilthoven Biologicals’.

Een onderdeel van het NVI is nog in handen van de staat: Intravacc. Dat richt zich op onderzoek en ontwikkeling van vaccins. Intravacc stond ook te koop, maar vanwege de coronacrisis is heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de verkoop tegengehouden. Intravacc ontwikkelt drie mogelijke coronavaccins.

Als Intravacc erin slaagt een coronavaccin te ontwikkelen, moet dat ook op grote schaal worden geproduceerd. Daarvoor is samenwerking nodig met een vaccinproducent, omdat Intravacc zelf geen groot productieplatform heeft. Intravacc voert daarover met drie partijen verkennende gesprekken.

Samenwerking

Vanwege contacten uit het verleden zou Serum een van die partijen kunnen zijn, maar dat is niet het geval. “We zijn niet door Intravacc benaderd, maar staan open voor samenwerking,” aldus Poonawalla.

Een andere partij die tien jaar geleden vergaande interesse had in de overname van het NVI, nam de productie van een vaccin dat door een pandemie snel beschikbaar moest zijn nadrukkelijk mee in de onderhandelingen. Die ‘pandemic preparedness’ voor een crisis als nu maakte onderdeel uit van het overnamebod. De Nederlandse overheid sloeg dat aanbod echter af, en koos voor Serum.