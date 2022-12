Grootste klap van inflatie achter de rug: laagste inkomens gaan er volgend jaar op vooruit

In Ahoy worden tienduizenden kerstpakketten voor de voedselbank ingepakt. Beeld Arie Kievit

Een dreigende recessie, gierende inflatie en een historisch koopkrachtverlies waardoor steeds meer Nederlanders moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Het jaar 2022 gaf reden tot zorgen. Veel Nederlanders zitten in de rats en denken, hoe gaat dat komend jaar?

Om met het goede nieuws te beginnen: de ergste klap van de hoge inflatie hebben we gehad, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), de rekenmeesters van het kabinet. Dit jaar daalt onze koopkracht nog met 4 procent gemiddeld.

Meer geld

Volgend jaar is het verlies aan koopkracht nog maar 0,3 procent volgens het CPB. Een hogere koopkracht voor de minima betekent dat die volgend jaar meer geld in de portemonnee hebben én daarmee meer kunnen kopen dan dit jaar, ondanks de gestegen kosten.

De overheid manifesteert zich als een ouderwets schild voor de zwakken. Dankzij de maatregelen die het kabinet neemt gaan huishoudens tot 42.000 euro er volgend jaar zelfs op vooruit. Inkomens daarboven moeten inleveren.

Besparen

Dus wie meer verdient, moet langer wachten op het herstel. De belangrijkste maatregel is het prijsplafond voor energie voor huishoudens. Dat drukt de inflatie met 2,5 procentpunt in 2023 volgens het CPB. De kosten voor de overheid zijn zo’n 8 miljard euro. Dat geld besparen huishoudens dus alvast.

Ook op andere manieren krijgen lagere inkomens extra geld toegestopt, bijvoorbeeld met de energietoeslag. Een andere heel belangrijke maatregel is het verhogen van het minimumloon met 10 procent. Dat geeft mensen die dat verdienen meteen extra geld in het handje.

Bijstand en AOW

Maar misschien nog wel belangrijker, de bijstand en de AOW stijgen ook met 10 procent vanaf januari. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen profiteren van het feit dat veel pensioenen volgend jaar worden verhoogd. Dat zorgt er voor dat deze groep volgend jaar voor het eerst in tijden weer eens echt meer te besteden heeft.

Al met al zorgt dat er voor dat de laagste inkomens, tot een kleine 27.000 euro bruto per jaar, er in koopkracht op vooruit gaan. Weliswaar bescheiden met 0,7 procent maar het is een plusje. Zeker als je bedenkt dat de inflatie volgend jaar nog ruim 6 procent is.

Hogere inkomens

De groep tussen de 27.000 en 42.000 euro bruto per jaar ziet de koopkracht met 1,2 procent stijgen. De rekening ligt bij de hogere inkomens. Daar stijgen de lonen minder hard dan de inflatie, dus zij zien de koopkracht dalen.

Het geldstrooien van de overheid is goed nieuws voor huishoudens die moeilijk rond kunnen komen. Eerder dit jaar schatte het CPB in dat 540.000 huishoudens in financiële problemen konden komen door de hoge inflatie. Dat geldt nu nog voor 430.000 huishoudens dankzij de maatregelen.

Niet gratis

Alle steun vanuit de overheid is niet gratis. Het CPB verwacht dat het begrotingstekort oploopt tot 3 procent. In het voorjaar van 2023 komt minister van Financiën Sigrid Kaag met voorstellen om dat tekort te verminderen. Dan zal blijken wie de rekening moet betalen.

De hoge inflatie en het koopkrachtverlies laten hun sporen na in de economie. Vandaar dat er al enige tijd gevreesd wordt voor een economische recessie. Maar de klap lijkt mee te vallen. De groei loopt weliswaar flink terug volgend jaar, maar van een diepe recessie is geen sprake.

Werkloosheid

De lagere groei heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid. In het bedrijfsleven zal de werkgelegenheid dalen is de verwachting. Bij de overheid, onder andere onderwijs en de zorg, zal het aantal banen groeien. Per saldo zal de werkloosheid oplopen van 3,3 naar 4,4 procent verwacht het CPB. Ook dan blijft er sprake van een krappe arbeidsmarkt.