Grootste drugsvangst ooit in Nederland: cocaïne met straatwaarde van 600 miljoen euro gevonden in haven Rotterdam

Beeld ANP

De drugs werden al op 13 juli onderschept, maar de vangst werd stilgehouden vanwege het onderzoek.

De verdovende middelen zaten verstopt in een container met bananen. Tijdens een controle met drugshonden en een containerscan troffen douaniers de pakketten cocaïne aan in de pallets. In totaal zijn er 8.064 kilopakketten cocaïne uit 12 pallets bananen gehaald.

Het Harc-team, een samenwerkingsverband tussen Fiod, douane, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.

De douane heeft op 13 juli 2023 de grootste drugsvangst ooit in de Rotterdamse haven gedaan. Beeld openbaar ministerie

Meer drugsvangsten in haven

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben opsporingsdiensten in totaal zo’n 25.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat aantal vertegenwoordigt een straatwaarde van zo’n 1,5 miljard euro. Het laat zien dat de haven in de Maasstad aantrekkelijk blijft voor drugscriminelen.

Ook vorige maand werden nog verschillende cocaïnevangsten gedaan in de haven. Zo troffen de douane en de zeehavenpolitie twee weken geleden nog 525 kilo cocaïne aan op een schip. Tijdens reguliere controles had de douane in de week daarvoor ook al twee keer beet in Rotterdam.

