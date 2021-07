‘Groot verdriet’ bij organisatoren festivals: ‘Funest voor de branche’

Strafwerk op Blijburg. Beeld Amaury Miller

Frustratie en teleurstelling overheersen nu het kabinet tot 1 september een streep heeft gezet door meerdaagse festivals met een camping. Daarmee is het zeker dat Lowlands, Down the rabbit hole en Mysteryland dit jaar niet doorgaan

De organisatie van Lowlands, Mojo, noemt de maatregel een ‘enorm bittere pil’. “We zijn diep teleurgesteld, maar danken ook de overheid voor hun constructieve houding en het mogelijk maken van een garantiefonds.” De organisatie van Mysteryland meldt het slechte nieuws op hun website ‘met groot verdriet’. ‘Het breekt ons hart dat we dit moeten delen.’

Voor de organisatoren van Dance Valley, Strafwerk Festival en Komm schon Alter spant het er nog om. Alle drie de festivals vinden plaats op 14 augustus, een dag nadat er weer een coronapersconferentie wordt gehouden en het kabinet bekendmaakt of eendaagse evenementen na 13 augustus wél door mogen gaan.

Onnodig ingewikkeld

“Dat betekent dat wij een festival opbouwen in onzekerheid,” zegt directeur Rob Simon van Chasing the Hihat, het bedrijf dat Komm Schon Alter organiseert. Hij vindt dat het kabinet het nu onnodig ingewikkeld maakt. “We zijn uitverkocht, er komen 12.000 mensen. Niemand heeft ons uitgelegd hoe we dit moeten aanpakken. Het enige wat we kunnen doen is doorgaan met de voorbereidingen. Als straks wordt besloten dat het niet door mag gaan, dan hebben we een spookstad opgebouwd.”

Simon is gefrustreerd maar houdt ondanks de zoveelste klap hoop. “We hebben met ons bedrijf nu al zes festivals moeten cancelen vanwege corona. Mentaal wordt het zwaarder om door te blijven gaan, maar we hebben geen keuze.” De organisatoren kunnen namelijk pas aanspraak maken op het garantiefonds van de overheid als hun festival niet door kán gaan, niet als ze zelf de stekker eruit trekken.

“Ondanks dat de overheid ons steunt, is ons bedrijf net een ballon die langzaam leegloopt,” zegt Simon. “Een normaal bedrijf verdient elke keer iets en dan kan je een potje opbouwen. We kunnen onze vaste medewerkers nog wel betalen, maar de bodem is in zicht.”

Toch hoop

Jasper Goossen, manager bij Apenkooi Events die Strafwerk organiseert, vindt de huidige situatie ‘emotioneel heel pittig’. “We zijn elke keer opnieuw aan het opladen, we houden hoop en raken daarna weer teleurgesteld.”

Goossen vindt het vooral vervelend dat er niets wordt gecommuniceerd. “Als er nu wordt gezegd waar we rekening mee moeten houden als we 14 augustus toch door mogen gaan, dan kunnen we daar rekening mee houden.” Hij geeft een voorbeeld: “Stel dat ze op 13 augustus om 7 uur ’s avonds besluiten dat de festivals door mogen gaan, maar dat alle bezoekers getest moeten worden? Er komen 19.000 mensen. Moeten we dan voor iedereen op zaterdagochtend testen voor toegang regelen?”

Net als de organisatoren van Dance Valley en Komm Schon Alter houdt Goossen hoop, maar het wordt lastig als er weer een zomer zonder festivals voorbijgaat. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de sector: “Wij zijn de grootste fans van wat we zelf maken en we mogen al te lang niet genieten van ons werk. Ik zie mensen onze sector verlaten en daarmee verdwijnt er ook kennis over het opzetten en organiseren van een festival. Nog een zomer zonder festivals is funest voor onze branche.”

Kort geding

Desondanks wil Goossen positief blijven: “Ik doe een oproep aan iedereen in onze sector en bezoekers: laat je horen en laten we hoop houden. Als het doorgaat, wordt het een legendarisch festival. Daar halen we nu onze energie uit.”

Festivalorganisatie ID&T en ruim veertig aangesloten evenementenorganisatoren willen met een kort geding voor 1 augustus duidelijkheid bij de overheid afdwingen voor evenementen zonder overnachting. De organisaties die zich bij ID&T aansloten zijn onder meer die van Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross en Het Amsterdams Verbond.