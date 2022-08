Groot onderzoek: één op de acht Nederlanders houdt na corona langdurig klachten

Eén op de acht Nederlanders die tijdens het eerste coronajaar besmet raakten houdt langdurig klachten. Beeld Getty Images/Westend61

Onderzoekers van UMC Groningen en het Radboudumc vergeleken de klachten van mensen voor en nadat zij Covid-19 hadden. Hun conclusies zijn een belangrijk puzzelstuk in het wereldwijde onderzoek naar de ziekte. Tot nu toe was niet bekend hoeveel mensen na een besmetting long covid oplopen.

Ook geeft het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet, meer zicht op de specifieke langdurige klachten waar patiënten mee kampen. De belangrijkste lichamelijke klachten zijn pijn op de borst, verlies van reuk en smaak, benauwdheid, vermoeidheid en spierpijn.

Met vervolgonderzoek probeert het team te ontdekken welke risicofactoren bijdragen aan het postcovidsyndroom. Zo willen ze in bloedmonsters van deelnemers op zoek gaan naar eiwitten die duiden op orgaanschade of langdurige ontstekingen die zijn veroorzaakt door het coronavirus, en extra metingen uitvoeren bij deelnemers. Daarnaast onderzoeken ze in welke mate mensen met long covid nog kunnen functioneren in hun werk en dagelijks leven.

Impact op de lange termijn

Patiëntenorganisatie C-support spreekt van een belangrijk onderzoek. “Bij één op de acht heb je het over een immens aantal longcovidpatiënten, meer dan wij dachten,” zegt directeur Annemieke de Groot. “Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat er een effectieve aanpak voor deze mensen komt.”

Of mensen die tijdens het tweede of derde jaar van de coronapandemie besmet zijn geraakt (met de beta- of omikronvariant) net zo vaak met langdurige klachten kampen, is nog niet duidelijk. Dat geldt ook voor misschien wel de belangrijkste vraag: in hoeverre herstellen mensen nog op langere termijn? “Op basis van onze ervaringen met Q-koorts en andere infectieziekten zijn wij ervan overtuigd dat een groot deel van de mensen nog verder herstelt,” zegt De Groot. “Maar we weten het simpelweg niet. Over tien jaar kunnen we pas echt zeggen wat de impact is.”