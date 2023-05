Groot alarm over opvang asielkinderen: ‘In strijd met rechten van het kind’

In Amsterdam worden asielzoekers onder andere opgevangen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. Beeld Joris van Gennip

De Arbeidsinspectie, de Onderwijsinspectie, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd schrijven voor het eerst samen een rapport over de asielopvang omdat ze ‘zich ernstige zorgen maken’ over de asielkinderen die in Nederland worden opgevangen.

De vier overheidsinspecties stellen in een unieke gezamenlijke brandbrief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) dat kinderen en jongeren zich onveilig voelen op opvanglocaties. Gezinnen worden steeds naar een andere noodopvang gesleept waardoor de kinderen nauwelijks onderwijs krijgen en psychische problemen worden lang niet altijd opgemerkt.

Ook gelden er op verschillende opvanglocaties verschillende regels: in de ene opvang is er wel een avondklok en worden tassen bij binnenkomst gecontroleerd, in een andere opvang gebeurt dat allemaal juist niet. Tegelijkertijd voelt het personeel van de opvanglocaties zich soms ‘in het diepe gegooid’ en niet voldoende opgeleid, stellen de inspecties.

Verder achteruit gegaan

Toen vorig jaar de opvangcrisis in volle hevigheid aan de oppervlakte kwam, stelde het Rijk dat Nederland tijdelijk niet de gebruikelijke kwaliteit van asielopvang kon bieden. Maar na een jaar is nog steeds niet vastgesteld aan welke normen die opvang dan wél moet voldoen. “De staatssecretaris moet direct ingrijpen en heldere eisen stellen aan die kwaliteit,” schrijven de inspecties.

De inspecties bezochten de afgelopen maanden negen crisisnoodopvanglocaties (beheerd door gemeenten), vier noodopvanglocaties (beheerd door het COA) en het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij (crisis)noodopvang gaat het onder meer om sporthallen waarin slaapvertrekken zijn gebouwd zonder plafond, waar de wanden soms van zwart plastic zijn en waarvan de deuren niet op slot kunnen. Ook moeten veel mensen gebruikmaken van dezelfde wc’s en douches.

Alle inspecties hebben het afgelopen jaar al meerdere keren aan de bel getrokken in Den Haag. “Maar we constateren nu dat de situatie in de noodopvanglocaties het afgelopen jaar niet verbeterd is. Sterker nog: het kachelt nog verder achteruit,” stelt Hans Faber, hoofdinspecteur bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. “Dat de prognoses stellen dat er dit jaar alleen nog maar meer asielzoekers naar Nederland komen, maakt de situatie alleen nog maar zorgelijker.”

Wat is uw voornaamste zorg?

“Dat is de volstrekte normloosheid die er heerst als het gaat om de kwaliteit van de voorzieningen voor asielkinderen. Wat hier gebeurt is in strijd met de opvangrichtlijnen en de rechten van het kind. Als vier inspecties zeggen wij: dit overheidsbeleid is onrechtmatig.”

Wat maken asielkinderen mee op de opvangplekken in ons land?

“Ze ervaren berovingen en vechtpartijen. Zien mensen in hongerstaking gaan. De kinderen voelen zich niet veilig in de gemeenschappelijke ruimtes. Er zijn zorgen over de seksuele veiligheid van meisjes. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zitten soms een tijd zonder individuele voogd.”

Wat doet dat met deze kinderen?

“Deze kinderen hébben al veel meegemaakt. Als je de zorg voor hen als land niet goed aanpakt krijg je het risico op beschadigde mensen. Dat is op termijn óók schadelijk voor de Nederlandse samenleving.”

Schiet de overheid tekort in de bescherming van deze kinderen?

“Ja. We hebben een jaar geleden ook aan de bel getrokken. Er had echt veel meer kunnen gebeuren ten aanzien van de kwaliteit dan er nu is geregeld.”

De inspecties constateren dat asielkinderen anders worden opgevangen dan gevluchte Oekraïense kinderen. Wat is dat verschil?

“Oekraïense vluchtelingen worden in Nederland anders behandeld dan asielzoekers, en dat heeft ook gevolgen voor de kinderen. Oekraïners kunnen doorgaans veel langer op dezelfde opvanglocaties blijven en hoeven niet steeds te verhuizen van de ene crisisnoodopvanglocatie naar de andere. Ook mogen Oekraïense ouders als ze in Nederland zijn, direct gaan werken. Asielzoekers mogen dat niet. Ook dat heeft gevolgen voor hun kinderen. Wat voor Oekraïense kinderen in de opvang kan, moet ook voor asielkinderen mogelijk zijn.”

Misschien kan ons land de opvang niet meer aan?

“Je bent er juist als overheid om dit soort problemen aan te pakken. Als je dit niet aankunt, dan heb je een ander probleem.”

U schrijft dat de staatssecretaris snel maatregelen moet nemen. Kunt u dit afdwingen?

“De staatssecretaris heeft de plicht deze situatie van normloosheid als het om de noodopvang van asielkinderen gaat, nu direct te verbeteren. Als inspecties kunnen wij er alleen op wijzen dat dit zo echt niet meer langer kan.”