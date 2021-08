Groot aantal prikstraten wordt ontmanteld, GGD gaat in buurthuis en prikbus vaccineren

Een mobiele vaccinatiebus. De GGD zet de bussen in om de vaccinatiegraad te verhogen. Beeld ANP

Op 15 augustus sluit de priklocatie in de Calandhal in Nieuw-West en op 26 augustus die in de NDSM-loods in Noord. De vaccinatieplekken in de RAI en in de Afas Live blijven open.

Volgens de GGD heeft het geen zin grote prikhallen nog langer open te houden, omdat de meeste mensen inmiddels tegen het coronavirus zijn ingeënt. Begin juni werden er nog ruim 200.000 mensen per dag gevaccineerd, nu zijn dat er maar zo’n 100.000. Het gaat grotendeels om tweede prikken, dus het aantal vaccinaties neemt de komende weken nog verder af. Veel van de 143 GGD-vaccinatiestraten worden daarom ontmanteld.

“In Amsterdam is nu zo’n vijftig procent van de bevolking volledig gevaccineerd,” aldus GGD-woordvoerder Richard Lancee. “We hebben nu overcapaciteit en dat is niet efficiënt. Daarom zullen we twee van de vier grote priklocaties sluiten.”

Prikbussen

Bij elke priklocatie in Amsterdam kunnen ongevaccineerden de komende weken zonder afspraak terecht. Dat moet mensen over de streep trekken die er nog niet in zijn geslaagd een afspraak te maken, of die nog twijfelen.

Daarnaast zetten GGD’s mobiele vaccinatie-units en prikbussen in. Die rijden naar wijken en dorpen waar de vaccinatiegraad lager ligt dan gemiddeld. In buurthuizen, moskeeën en sportkantines worden pop-uppriklocaties ingericht waar mensen op bepaalde tijden zonder afspraak kunnen binnenlopen voor een prik. “In Amsterdam gaat het om Nieuw-West en Zuidoost,” aldus Lancee. “Daar zullen we de wijken ingaan en de mensen echt opzoeken en aanspreken. Ze kunnen dan meteen, zonder afspraak, een prik halen.”

Duitsland, Israël en naar verluidt ook Engeland hebben afgelopen week besloten om kwetsbare mensen een derde prik te geven. In Nederland buigen het OMT en de Gezondheidsraad zich momenteel over de vraag of zo’n booster nodig is. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is niet bang dat de GGD’s daar straks geen capaciteit meer voor hebben. “Wij werken samen met de GGD’s aan scenario’s om weer snel te kunnen opschalen, mocht het nodig zijn. Op dit moment is het zonde van het geld om grote vaccinatiehallen open te houden,” zegt een woordvoerder.

Een nieuwe fase

De vaccinatiecampagne is een nieuwe fase ingegaan, bevestigt de koepelorganisatie van GGD’s. “Sinds eind februari hebben we 17 miljoen vaccinaties gezet. De vaccinaties die we nu zetten, zijn grotendeels tweede prikken,” zegt woordvoerder Laetitia Gruwel. “We gaan nu van massa- naar maatwerk. De regionale GGD’s gaan gericht de wijken in. Zij weten zelf op welke plaatsen ze het beste een mobiele vaccinatie-unit of prikbus kunnen neerzetten.”

Van de veertien priklocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond is er eind september nog maar eentje over. Sinds juli zijn er al zes gesloten. Deze en volgende maand sluiten er nog dertien hun deuren. In Brabant is de sluitingsdatum voor elf van de veertien prikstraten bekend: drie zijn er sinds deze week al dicht. In Friesland sluiten over twee weken vier van de acht vaccinatielocaties. In de locaties die voorlopig openblijven, zal bovendien niet meer elke dag worden geprikt.