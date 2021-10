Groningse studentenvereniging Vindicat opnieuw op glad ijs na ongeregeldheden

GRONINGEN - Exterieur van studentenvereniging Vindicat in de stad Groningen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het betreffende feest vond plaatst bij het Zilvermeer in het Groningse natuurgebied Kardinge. Rond 23.00 uur liep het af, waarna de studenten met het openbaar vervoer terug wilden naar het centrum van Groningen. Transportbedrijf Qbuzz had daarom extra stadsbussen ingezet op de route. De groep bleek echter veel groter dan verwacht, waardoor veel studenten achterbleven bij het feestterrein.

De vele studenten zorgden volgens een woordvoerder van Qbuzz voor een intimiderende en onveilige sfeer in de stadsbussen, zowel voor de reizigers als de chauffeurs. “Ze namen bierflesjes en sigaretten mee de bus in, noodhamers zijn losgehaald en de luchtkranen bij de in‐ en uitstapdeuren werden losgedraaid, waardoor de bus niet verder kon.”

Op sommige haltes bleven andere reizigers staan, omdat ze de bus niet in durfden of niet konden vanwege de drukte, zegt Qbuzz.

Controleerbaar

Rond 23.15 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke vechtpartij bij Kardinge. Bij aankomst bij het Zilvermeer bleek het echter te gaan om vernielingen die gepleegd werden aan stadsbussen. “Om de situatie controleerbaar te houden, hebben we verzocht de ME erbij te halen,” zegt een woordvoerder van de politie. “Zij waren al aanwezig in de stad vanwege de voetbalwedstrijd Groningen-FC Twente die avond.”

Op verzoek van de politie werd de dienstregeling via Kardinge vrijdagavond stopgezet. De achtergebleven studenten zijn daarna lopend naar het centrum van de stad gegaan. De politie liep met de studenten mee, om problemen op de ringweg en de busbanen te voorkomen. Rond 00.30 uur was het volgens de politie weer rustig.

Te weinig bussen aangevraagd

De schade aan de lijnbussen van vervoersbedrijf Qbuzz na het incident op Kardinge vrijdagavond, lijkt mee te vallen. Volgens het bedrijf is echter de impact op chauffeurs en reizigers groter. “Afgezien van het materiële, hebben we te maken met chauffeurs en overige reizigers die geïntimideerd zijn,” zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz tegen OOG TV. “Dat vind ik vele malen erger.‘’

Qbuzz bevestigt dat er is gesproken met Vindicat over de extra stadsbussen voor het feest, maar kan niet zeggen of alle studenten leden van die studentenvereniging waren. Ook de politie spreekt niet expliciet van Vindicat-leden.

“Wij waren door de organisatie gevraagd om extra bussen in te zetten om bezoekers er naar toe te brengen, en ook weer op te halen,” aldus Van der Mark. “We zagen echter dat de toestroom van reizigers vele malen groter was, dan waar de aanvraag voor was ingediend. In de voorbereiding was gesproken over zevenhonderd man. Maar het waren er veel meer. Dit zorgde ervoor dat feestvierders in reguliere lijnen terecht kwamen.”

Qbuzz wil in gesprek met de betrokken partijen. “Maar dat is iets voor na het weekend. Eerst zijn we nog bezig om alles te inventariseren en willen we onze chauffeurs en reizigers zo goed mogelijk opvangen.”

Geschrokken

Vindicat stelt in een reactie op de eigen site ‘zeer geschrokken’ te zijn van de ongeregeldheden na afloop van het door Vindicat-leden georganiseerde feest. De studentenvereniging keurt ‘iedere vorm van vernieling en geweldpleging ten zeerste af’.

Voorzitter Sanne Veken schrijft dat de vereniging zaterdag contact heeft opgenomen met de organisatoren, politie, gemeente en busmaatschappij. Zij vermoedt dat de ongeregeldheden zijn ontstaan doordat er vanwege het slechte weer “veel meer feestgangers met de bus huiswaarts wilden keren dan vooraf was voorzien, met opstoppingen bij de bussen tot gevolg, wat in enkele situaties tot wangedrag heeft geleid.” De vereniging zal de politie waar mogelijk ondersteunen om te achterhalen wie verantwoordelijk zijn voor de overlast, aldus Veken.

Onacceptabel gedrag

“Dit wangedrag is onacceptabel, maar we moeten nu eerst uitzoeken wat de feiten precies zijn,” zegt woordvoerder Anja Hulshof van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tegen RTV Noord. “Er volgt nu spoedoverleg, samen met Vindicat, de gemeente en de Hanzehogeschool. Dan gaan we kijken wat de gevolgen zijn.”

In juli dit jaar had Vindicat net weer een accreditatie van de RUG en de Hanzehogeschool gekregen. Die was ingetrokken na een reeds incidenten. Hierdoor was de vereniging uitgesloten van officiële gelegenheden van de universiteit. Sinds deze zomer is de studentenvereniging weer welkom, maar Vindicat werd wel gewaarschuwd.

“Het is een feit dat Vindicat zichzelf door ongewenste acties negatief in beeld gebracht heeft. Het bestuur moet zich daar bewust van blijven en door positieve acties laten zien dat zij de noodzakelijke veranderingen doorvoeren,” luidde de waarschuwing.

Eerdere incidenten

De accreditatie van Vindicat was ingetrokken na een reeds incidenten. Vlak voor de zomer dook bij Vindicat een tweede ‘bangalijst’ op. De eerste lijst met daarop schunnige opmerkingen over vrouwelijke leden dook op in 2016.

Een ander recent incident was het feestje dat tussen de dertig en veertig leden organiseerden aan boord van een partybus. Bij het feestje werden de coronaregels overtreden. Nadat filmpjes online verschenen, kwam een spraakbericht naar buiten waarin aan deelnemers van het feestje werd gevraagd om alle beelden van sociale media te halen.