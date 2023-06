Groningse gasputten gaan in oktober helemaal dicht

Gaslocatie Tjuchem, in het gebied dat geplaagd wordt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Beeld JILMER POSTMA /ANP

De kraan van het gasveld in Groningen was al zo goed als dicht. Dat betekent dat er nog maar een minimale hoeveelheid gas uit het veld wordt gewonnen, 2,8 miljard kuub dit jaar. Het kabinet durfde door de internationale energiecrisis de Groningse gaswinning nog niet helemaal op nul te zetten. Maar vanaf 1 oktober gaat de kraan helemaal dicht, heeft het kabinet besloten.

“Een historisch besluit,” vindt verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). “Na zestig jaar komt er een einde aan de gaswinning in Groningen.”

Dat de gaswinning in Groningen wordt gestopt, kan volgens hem omdat er inmiddels voldoende zekerheid is dat alle huishoudens ook zonder dat gas van energie kunnen worden voorzien.“De oorlog in Oekraïne heeft voor veel onrust gezorgd doordat het Russisch gas wegviel,” zegt Vijlbrief. “Maar voor volgende winter zijn onze bergingen nu al voldoende gevuld. En we hebben manieren gevonden om in een heel koude periode toch niet de Groningse kraan verder te hoeven openen.”

Zo is een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek straks na lange vertraging eindelijk volledig operationeel, waardoor gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Daarbij is de vraag naar gas, ook in onze buurlanden, afgenomen doordat steeds meer huizen en fabrieken zijn overgeschakeld op andere energiebronnen.

Bescheiden aanspraak

De putten worden overigens nog niet ontmanteld. Het kabinet wil daarvoor eerst de situatie van volgend voorjaar afwachten. Mocht er dan door onvoorziene omstandigheden toch nog een gastekort dreigen, dan kunnen de laatste elf boorlocaties nog één keer bescheiden worden aangesproken. Bijvoorbeeld als de stikstoffabriek toch hapert of als de import van vloeibaar aardgas (LNG) stokt. Maar wettelijk wordt vastgelegd dat op 1 oktober 2024 de laatste putten ook fysiek worden afgesloten.

Mocht er daarna ooit nog een gastekort komen, dan gaat Groningen niet alsnog open, bezweert Vijlbrief. “Technisch kun je weer nieuwe putten boren. Maar een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Dan zouden we weer gas gaan boren op een plek waarvan je weet dat daardoor het risico op nieuwe bevingen wordt vergroot. Dat ga ik niet voor mijn rekening nemen.”

Bevingen

Volgens Vijlbrief zijn de problemen van de Groningers die schade lijden door de bevingen nog lang niet opgelost. Ook zullen de bevingen als de gaskraan dit najaar helemaal dicht gaat niet meteen stoppen: de bevingen gaan mogelijk nog jaren door omdat de bodem zich opnieuw moet zetten. “Maar de bron van alle ellende is vanaf oktober dicht,” zegt Vijlbrief.

Er blijft door het besluit nog een forse hoeveelheid gas in de Groningse bodem zitten. Dat gas is eigendom van oliemaatschappijen Shell en Esso. In het verleden hebben zijn aangegeven dat zij gecompenseerd wilden worden voor alles wat niet meer gewonnen mag worden. “Maar inmiddels willen ook zij dat het gasveld zo spoedig mogelijk sluit,” zegt Vijlbrief.