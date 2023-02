Groningers zien liever actie dan wéér een rapport: ‘Wij hebben vooral behoefte aan bouwvakkers’

Een gestutte woning in Overschild. Beeld JILMER POSTMA/ANP

Boven de smalle polderwegen van Noordoost-Groningen is de lucht egaal donkergrijs. Een enkele fietser trotseert de miezer. De haast eindeloze reeks grasvelden wordt af en toe onderbroken door een dorp of gehucht. De plaatsnamen klinken bekend – Middelstum, Winneweer, Ten Post. Allemaal hebben ze wel eens gefigureerd in de al even eindeloze reeks nieuwsberichten over gaswinning en aardbevingen.

In Wittewierum is Henk Rinket bezig in zijn motorzaak. Hij spuit wat olie in een blinkend onderdeel, op de achtergrond spuwt de radio vrolijke deuntjes uit. Rinket wil best vertellen hoe hij tegen de aardbevingsproblematiek aankijkt, maar vraagt voor de zekerheid wel of het bezoek even de tijd heeft. Want een kort verhaal wordt het niet.

Henk Rinket in zijn motorzaak. Beeld Jilmer Postma

Eigenlijk geldt dat voor alle verhalen van Groningers die hun huis de afgelopen tien, twintig jaar beschadigd zagen door aardbevingen. Ze weten precies hoe het verhaal begon – met een enorme opdoffer, doorgaans – maar kwamen er vrijwel allemaal achter dat het extreem moeilijk was om er een einde aan te breien, in de kafkaëske wirwar van regeltjes en instanties.

Van de 27.234 huiseigenaren voor wie bepaald is dat hun woning versterkt of in elk geval beoordeeld moet worden, wachten 19.000 mensen nog steeds. Let wel: dat is elf jaar ná de beving in Huizinge, en vijf jaar na die in Zeerijp. Beide zware klappen werden in Den Haag betiteld als ‘gamechanger’. Maar als er voor de Groningers al iets veranderde, was het dat ze er een enorme lading stress bij kregen. Veel vaker dan met een opgeknapt, veilig huis eindigden ze met angst en woede.

Dat laatste lijkt Rinket te vertikken. Ontspannen staat hij aan zijn werkbank. “In 2012 kreeg ik schade, maar de procedure is nog steeds niet afgerond. Op een gegeven moment besloot ik om er gewoon maar uit te stappen, helemaal. Op het laatste inspectierapport heb ik niet gereageerd. Ik ben de boel zelf gaan verbouwen. Wat moet ik dan? Blijven wachten? Dan ben ik straks 70!”

Onderschatting

Commissaris van de Koning René Paas deelt een nogal ontluisterend feitje. Van het geld dat tot nu toe voor de versterking van Groningse huizen is vrijgemaakt, zo stelt Paas, ging driekwart níét naar de versterking van huizen. Dat ging naar onderzoek, advies en overleg. Naar ambtenaren en bureaus.

Volgens Rinket is dat nog een onderschatting. “Ik heb het weleens gevraagd aan een man van Arcadis, iemand met verstand van zaken. In mijn inspectierapport stond een schadebedrag van 2700 euro. Maar wat denk jij, vroeg ik, dat mijn dossier in totaal al gekost heeft? Misschien wel het tienvoudige, antwoordde hij. Meer dan 25.000 euro.”

De Groninger vertelt over contactgroepen, info-avonden, klankbordgroepen. “Het gaat over te veel schijven, het duurt te lang, er zijn te veel verdienmodelletjes. Nu krijgen we weer dat enquêterapport. Weer veel woorden, weer veel praten. Misschien moet er een minister of een staatssecretaris weg. Wat gaat ons dat helpen? Geen ene flikker, denk ik. Die gaat wel weer bij de KLM aan het werk, of zo.”

Henk Rinket. Beeld Jilmer Postma

Ook Paas zegt dat Groningen helemaal niet vlast op aftredende bewindslieden. Dat is juist iets wat je ‘kunt vrezen’, zegt de commissaris van de Koning. “Dan krijg je een onvruchtbaar Haags ritueel: een heel hard rapport, met als belangrijkste vraag achteraf wie er op moet stappen. Wij zijn daar niet op uit. In rapporten kun je bovendien niet wonen. Wij willen vooral weten hoe het in de toekomst beter wordt voor de Groningers.”

Dát er vrijdag (om 12.00 uur) een kiezelhard rapport gepresenteerd wordt, leidt voor Paas overigens geen twijfel. Tijdens zijn verhoor bij de commissie stelde hij onomwonden dat Groningen de afgelopen decennia ‘is mishandeld door de staat’. “Er is voor 400 miljard gas uit de grond gehaald, een enorm bedrag. Maar wat heeft Groningen er behalve ellende voor teruggekregen?”, zegt hij daar nu over.

Gillend gek

Als het aan de PvdA’er ligt, biedt de enquêtecommissie ook iets van een weg vooruit. “Ik hoop dat het rapport leidt tot een fundamenteel gesprek tussen de Nederlandse staat en Groningen. Zorg nou als overheid eens dat er maatregelen komen die de mensen hier helpen. Stop met wantrouwen. Als mensen schade claimen, ga er dan gewoon eens vanuit dat het klopt. Wat ik wil is dat iedereen hier zich weer kan ontwikkelen vanuit de gedachte dat de overheid er ook voor jou is. Dat zal niet meevallen, want we komen van ver.”

Om het doel te bereiken zijn volgens de bestuurder twee dingen nodig: eindelijk eens werk maken van een hersteloperatie waar mensen niet gillend gek van worden, én serieuze investeringen. Nederland heeft volgens Paas een morele plicht: “Laat Groningen niet achter als een leeggezogen, maar als een beter gebied. Investeer in treinverbindingen, in groene waterstof, in de chemische sector. Zorg dat hier nieuwe woningen gebouwd worden.”

Stan en Gerard aan het werk in Loppersum. Beeld Jilmer Postma

Wat dat betreft wordt aan de Wijmersweg in Loppersum het goede voorbeeld gegeven. Timmerman Gerard en stagiair Stan werken hier op de plaats van een woning met bevingsschade aan een compleet nieuw huis. Ook over dit dossier kun je van alles zeggen (‘er is wel zeven jaar over gepraat’) maar het goede nieuws is dat er nu in elk geval steigers staan.

De mannen geven een rondleiding. De tuinkamer, het kantoor, de badkamer, en daar: de ruimte voor de warmtepomp. “Of er een gasaansluiting is? Nee, ze gaan helemaal van het gas af,” zegt Gerard. “Deze woning wordt nul-op-de-meter.”

En zo wordt hier, ver weg van Den Haag, heel langzaam een stapje richting de toekomst gezet. Of de Kamerleden die deze week naar het noorden afreizen daar ook een bijdrage aan leveren, met hun rapport? Gerard heeft zijn twijfels. “Bobo’s hebben we hier al genoeg gezien. Weet je: wij hebben vooral behoefte aan bouwvakkers. We komen nu al handjes tekort.”