Groningen slijpt de messen: genoegdoening gaat geld kosten

In Den Haag legt de provincie Groningen maandag een fors eisenpakket op tafel bij de Rijksoverheid. Nu in de parlementaire enquête gaswinning is vastgesteld dat de provincie stelselmatig tekort is gedaan, wil Groningen ‘genoegdoening’.

Gesterkt door de snoeiharde conclusies van de enquêtecommissie slijpt het noorden de messen. Groningen komt met concrete voorstellen om het proces van schade en herstel aan woningen te verbeteren. Ook legt de provincie wensen op tafel voor forse investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, de energietransitie en infrastructuur.

De provincie voelt zich tot nu toe zwaar tekortgedaan bij de verdeling van rijksgelden. Ook het Nationaal Programma Groningen, waarvoor het Rijk ruim een miljard euro beschikbaar stelde, is volgens de noorderlingen bij lange na niet toereikend voor een vruchtbare toekomst. Dat geluid zullen commissaris van de Koning René Paas en de Groningse burgemeester Koen Schuiling vandaag ook in Den Haag vertolken.

De parlementaire enquêtecommissie stelde vrijdag vast dat meerdere kabinetten in een innige verstrengeling met oliebedrijven wegkeken van de problemen van de Groningers. Geld ging lange tijd boven veiligheid. Nederland heeft daarom een ‘ereschuld’ aan Groningen, en die moet ingelost worden, stelde commissievoorzitter Tom van der Lee.

Wat betekent dat in de praktijk? Wat moet er vergoed worden, wat kost het en wie gaat dat betalen? Experts proberen die vraag te beantwoorden, en waarschuwen vast. Als je echt vindt dat je een ereschuld moet inlossen, zeggen ze, schrijf je eigenlijk ‘een blanco cheque’ uit.

1. Het gezin

Stel je een gezin voor, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes, tevens directeur van Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Rond 2012 kochten ze een woning in een Noordoost-Gronings dorpje. Ze stellen zich hier hun leven voor, willen het huis opknappen en verduurzamen, carrière maken, hun kinderen een gelukkige jeugd bezorgen.

Bij de zware aardbeving in Huizinge loopt hun woning schade op. Geen eenvoudige scheur in de muur, maar een complexe schade, zoals dat heet. Ze verzanden in een geschil met de instanties. In hun huis voelen ze zich onveilig. De kinderen slapen daarom beneden, in de ouderlijke slaapkamer. Zelf liggen ze op de overloop. Maar ook dat voelt niet vertrouwd. Ze eindigen in een caravan op het erf.

Dit is geen fictief gezin. “Ik weet waar ze wonen,” zegt Postmes. “En zoals hen zijn er veel meer, ik gok vijf- of zesduizend. De eenvoudige gevallen, met schades tot 10.000 euro, worden over het algemeen wel opgelost. Maar als het ingewikkelder wordt, dan duurt het lang, wordt het taai, bestaat de kans dat het procederen wordt. Dat zijn de gezinnen die compleet vastlopen.”

‘Het gaat altijd om geld’

De reden van die ellende is dat ‘het systeem’ tot nu toe niet kan omgaan met complexe gevallen. “De partijen die moeten betalen zijn bang voor precedentwerking. Ze willen het probleem zo klein mogelijk houden. Want als ze bij de ene woning een nieuwe fundering betalen, waarom dan bij de andere niet? In de kern gaat het altijd om geld. Daarom kán de bewoner niet centraal staan, tot op de dag van vandaag.”

Dat brengt ons bij het begrip ereschuld. Postmes: “Als je zegt dat je een ereschuld hebt, heb je het op moreel gebied laten afweten. Dan zit er maar één ding op: het goedmaken en de problemen van mensen oplossen. Doen wat nodig is, dus. Vanuit humaan oogpunt moeten dan niet de regeltjes, maar moet hun situatie leidend zijn. Je kunt van tevoren niet becijferen wat dat gaat kosten. Een blanco cheque uitschrijven, dát is wat een ereschuld inlossen betekent.”

En dan gaat het niet alleen om bouwkosten, maar ook om andersoortige schade, vindt de hoogleraar. Neem dat gezin van zo-even. “Als je ze tien jaar eerder had geholpen, was een ton voor een nieuwe fundering genoeg geweest. Nu zit één ouder met een burn-out thuis, hun carrières zijn in de knop gebroken. De kinderen hebben een volstrekt rare jeugd gehad. Hoe ga je dat allemaal compenseren? Dat kost meer dan een ton, veel meer.”

2. De regio

Niet alleen gezinnen hebben volgens de enquêtecommissie recht op genoegdoening, ook de provincie als geheel. Het leef- en vestigingsklimaat in Groningen is namelijk geraakt door de aardbevingen, en daarmee de regionale economie. Hoe groot die schade is, valt moeilijk te becijferen. Volgens het Kennisplatform is er behalve naar huizenprijzen – die hebben ‘een extra knal’ gekregen – amper onderzoek gedaan.

Sierdjan Koster, economisch geograaf aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt dat het ‘heel moeilijk’ is een bedrag te plakken op de economische schade. “Je weet immers niet hoe het zonder aardbevingen zou zijn. Ik denk dat imagoschade de grootste factor is. Ondernemers van buiten komen niet snel naar de regio. Bovendien is er zelfvertrouwen weggehaald bij mensen. Ga je investeren als de toekomst zo onzeker is? Ook schadeprocedures kosten heel veel energie, die eigenlijk in de onderneming moet.”

‘Vechten om dingen niet kwijt te raken’

Los van directe schade moet ook een onderliggend probleem aangepakt worden, vindt de commissie. Groningen moet een sterkere positie krijgen ten opzichte van andere regio’s. Er moet meer geld, aandacht en menskracht naar de provincie. René Paas, commissaris van de Koning, kan daar alleen maar mee instemmen. “Vaak moeten we hier vooral vechten om dingen niet kwijt te raken.”

Als voorbeeld noemt hij een grote pot infrastructuurgeld die het Rijk onlangs verdeelde. “Van de 7,5 miljard euro ging 1 procent naar het noorden, terwijl 10 procent van de Nederlanders hier woont. Je legt het altijd af tegen de Randstad, vaak om heel twijfelachtige redenen.”

Niet dat er helemaal geen geld naar Groningen gaat. Voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) maakte het Rijk ruim 1 miljard euro vrij. “Een grote zak geld,” zegt economisch geograaf Koster. “Maar het valt echt in het niet bij het geld dat naar de Randstad gaat.” Ook volgens het Sociaal Handvest, vorig jaar ondertekend door het kabinet en tal van Groningse organisaties, is het maar zeer de vraag of het NPG echt verschil gaat maken.

Met andere woorden: er moet geld bij, en veel, als het aan de Groningers ligt. Vandaag presenteert de regio in Den Haag een ongetwijfeld goudgerand pakket van ‘maatregelen en investeringen’ die nodig zijn voor ‘de vereiste genoegdoening voor Groningen’. Denk aan treinverbindingen, kenniscampussen, woningbouw.

3. De rekening

In het rapport van de enquêtecommissie ontbreekt één cruciale paragaaf. Waar komt het geld voor de ‘ereschuld’ vandaan, om hoeveel geld gaat het en wie betaalt? Wat die laatste vraag betreft: als het aan de commissie ligt, betalen zowel de Rijksoverheid als oliebedrijven Shell en ExxonMobil, verenigd in de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De oliebedrijven hebben volgens het rapport ‘een morele verplichting’ om veel meer te doen.

De vraag is of de bedrijven dat ook zo zien. Dát de operatie tot nu toe zo moeizaam verloopt, komt grotendeels omdat de NAM zo min mogelijk wil betalen. Eerst deed het de schade-afhandeling zelf, de manier waarop leidde tot woede. Nu doet de overheid het, en krijgt de NAM alleen de rekening. Die pikt dat niet zomaar en heeft er een juridisch geschil van gemaakt. De NAM meent dat er te veel in rekening gebracht wordt. Ook zouden veel huizen ‘onterecht’ op de nominatie staan voor versterking.

‘Vertrouwen is het sleutelwoord’

Postmes: “Van die bedrijven is geen heil te verwachten. Het geld zal van het ministerie van Financiën moeten komen. Er is nu ruim acht miljard euro vrijgemaakt voor schade en versterking. Ik denk dat het minstens het dubbele wordt.”

Economisch geograaf Koster ziet het zonniger in. “Vertrouwen is het sleutelwoord. Selecteer een aantal aannemers die de klus uitvoeren, en maak goede afspraken. Controleer niet elke schade tot drie cijfers achter de komma, maar doe af en toe een steekproef. Dan ben je heel veel minder geld dan nu kwijt aan procedures, en kom je misschien wel lager uit dan die acht miljard. Voor betrokkenen is het bovendien veel fijner. We onderschatten nog weleens wat vertrouwen doet met een mens, en met de economie.”