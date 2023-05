Groningen-Ajax definitief gestaakt na rookbommen op het veld

Scheidsrechter Jeroen Manschot hield er vooraf al rekening mee dat hij de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax moest staken. "Er waren signalen dat het mis zou kunnen gaan," zo doelde hij bij ESPN op aankondigingen van Groningen-fans op sociale media. "Dit gebeurt moedwillig. Er is een aantal gekken die het voetbal verzieken. Dit is te triest voor woorden."

"Het waren serieuze rookbommen en niet één biertje, zoals we de laatste tijd hebben gezien," aldus Manschot, die de spelers in lijn met de aangescherpte KNVB-regels naar binnen dirigeerde. "We zijn vrij snel weer naar buiten gegaan in de hoop de rust terug te krijgen. Maar daarna gebeurde het al snel weer."

Sommige spelers probeerden Manschot nog zo ver te krijgen de wedstrijd niet definitief te staken. "Dat begrijp ik wel, die jongens willen graag voetballen. Zelf wil ik natuurlijk ook door, ik heb hier ook twee uur lang naartoe gereden. Maar het is duidelijk. We hebben dit zo afgesproken, dus hanteren we dat ook."