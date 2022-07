Grondpersoneel KLM krijgt meer loon en mag in buitenland werken

Beeld ANP

Aan de salarisverhoging zit bovendien een ondergrens van tweemaal 80 euro. Verder is ook de mogelijkheid om tijdelijk vanuit het buitenland te werken afgesproken.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht op 1 maart in en loopt een jaar. Op 1 oktober krijgen de circa 12.000 medewerkers er 2 procent loon bij met een minimum van 80 euro. Op 1 maart volgt nog zo’n stap voor deze krachten die onder meer de bagage afhandelen, bij de technische dienst werken en vliegtuigen van en naar de start- en landingsbanen begeleiden. Ook het personeel op het hoofdkantoor van KLM valt onder de cao.

Werkdruk Schiphol

De laatste tijd was er veel te doen om de werkdruk van het personeel op Schiphol. Zo staakten de bagage-afhandelaars in april nog onaangekondigd. Om die werkdruk te beperken zijn ook afspraken gemaakt, laat FNV-bestuurder Birte Nelen weten. Zo komen er meer mensen in vaste dienst en worden er afspraken gemaakt over een minimale bezetting.

Daarnaast verdwijnen op termijn de onderste twee stappen uit het loongebouw zodat het startsalaris omhoog gaat. Ook worden jongeren voortaan niet meer in eigen schalen ingedeeld.

Bovendien hoeft het grondpersoneel niet langer te betalen voor parkeren op Schiphol en gaat de kilometervergoeding omhoog. Verder kan het kantoorpersoneel twee keer per jaar een periode vanuit het buitenland werken. In totaal mag dat acht weken.

Het grondpersoneel kreeg eerder dit jaar al 5 procent loon erbij. Dat ging toen om twee uitgestelde loonstappen van 2,5 procent die door de coronacrisis nog niet waren doorgevoerd. Een deel van de KLM-medewerkers, zoals bagage-afhandelaars, vallen ook onder het Schiphol-akkoord waardoor ze tijdens de zomer 5 euro per uur extra betaald krijgen.

‘Historisch donkere periode voor KLM’

FNV en CNV waren al sinds april in gesprek met KLM over de cao en stellen dat de onderhandelingen ‘zeker niet makkelijk’ waren. Omdat de situatie van KLM veranderde, met meer vraag naar vliegreizen, en de luchtvaartmaatschappij ook de staatssteun kon aflossen ontstond wel het gevoel dat er wat mogelijk was, aldus Nelen. Haar CNV-collega Michiel Wallaard denkt dat met de nieuwe cao ‘wat meer perspectief’ kan worden geboden na een ‘historisch donkere periode voor KLM’.

De luchtvaartmaatschappij zelf denkt dat met de nieuwe cao er ‘weer rust in de organisatie kan komen’. Ook moeten de afspraken perspectief bieden voor huidige en toekomstige werknemers.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: