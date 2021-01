GroenLinksers boos over negeren basisinkomen: ‘Partijbestuur handelt ondemocratisch’

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Beeld ANP

De indiener, Kevin van der Vliet, verwijt het partijbestuur en de verkiezingsprogrammacommissie ‘weinig respect te hebben voor de interne partijdemocratie’. “GroenLinks heeft grote ambities, wil meeregeren. Daarvoor moet de partijdemocratie wijken.”

Op het partijcongres van vorig jaar stelde de denktank van de partij een variant van het basisinkomen voor – een vast bedrag, vrij te besteden, voor iedereen – waarbij alleen de 20 procent hoogste inkomens geen geld ontvangt. Per motie werd de fractie in de Tweede Kamer opgedragen dat plan door te laten rekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

Uitgevoerd

“Maar de fractie heeft er niets mee gedaan,” zegt oud-Europarlementariër Alexander de Roo, vicevoorzitter van de denktank basisinkomen. “Een motie moet wel uitgevoerd worden.” Dat is ook ‘gewoon gebeurd’, stelt een woordvoerder van het partijbureau. “Ik weet niet beter dan dat wij daarmee naar het CPB zijn gegaan.”

Maar volgens De Roo heeft de fractie niet zijn voorstel, maar een compleet andere variant van het basisinkomen ingediend bij het CPB. In die variant zouden de laagste inkomens erop achteruit gaan, terwijl De Roo stelt dat in zijn plan de meeste mensen er juist op vooruitgaan. Daarmee worden de leden ‘misleid’, valt te lezen in de motie van treurnis.

Klimaat

De Roo, die in 1990 aan de wieg stond van GroenLinks en zich al decennia sterk maakt voor de invoering van een basisinkomen, trok aan de bel bij de partij om te vragen wat er met de motie van zijn denktank is gebeurd, maar dat wordt ‘genegeerd’. “Hiermee zou de partij zich kunnen onderscheiden op sociaaleconomisch vlak. Anders blijven we de partij van het klimaat.”

De GroenLinks-woordvoerder stelt dat de partij gekozen heeft voor een andere vorm van basisinkomen, met een inkomensaanvulling via de belastingen. “De denktank basisinkomen heeft een andere mening, en dat is hun goed recht. We zullen morgen op het congres zien of de werkgroep representatief is voor de hele partij.”