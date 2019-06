GroenLinks verzilvert winst in provincies

GroenLinks-formateur in Noord-Holland Laura Bromet. Beeld ANP

De meeste provincies hebben nu een college, alleen Flevoland en Zuid-Holland niet.

Op vrijdag werd het college van Limburg geïnstalleerd. Het gaat om een extraparlementair college, dat werkt zonder coalitieakkoord en op zoek gaat naar wisselende meerderheden. Ruud Burlet van FVD is een van de gedeputeerden. Hij is daarmee de enige van zijn partij die tot een provinciebestuur is toegetreden. Forum werd in drie provincies, waaronder Noord-Holland, de grootste partij, in zes de tweede partij en in drie provincies kwam de partij op de derde plaats.

GroenLinks kwam in vier provincies in de top 3, maar heeft tot nu toe wel zeven gedeputeerden. GroenLinks-lid Carla Brugman is op persoonlijke titel gedeputeerde in Limburg en is daarom niet meegerekend. De partij overweegt haar te royeren. In de vorige colleges leverde GroenLinks twee provinciebestuurders.

Oppositie

Het verkiezingsverlies van de SP is duidelijk terug te zien in de colleges. De partij leverde na de verkiezingen in 2015 nog vijf gedeputeerden. Na de laatste verkiezingen zit de partij overal in de oppositie.

Een op de vier gedeputeerden is vrouw. Dat is iets minder dan in de vorige colleges. Het verschil is vooral groot op de post van financiën. Alleen in Noord-Holland heeft een vrouw deze portefeuille.

Noord-Holland

In Noord-Holland vormen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA het provinciebestuur voor de komende vier jaar. Het nieuwe provinciebestuur bestaat uit zes gedeputeerden. Daarvan zijn er twee van GroenLinks en VVD, de partijen die met allebei 9 zetels na FvD de grootste werden bij de verkiezingen in maart. PvdA en D66 leveren allebei één gedeputeerde.

Forum voor Democratie is intussen al niet meer de grootste fractie in Noord-Holland. Robert Baljeu, die geldt als een vertrouweling van de met partijleider Thierry Baudet gebrouilleerde partij-oprichter Henk Otten, werd vorige maand door Forum voor Democratie uit de fractie gezet. Forum voor Democratie heeft sindsdien 8 zetels. Baljeu vormt in zijn eentje de Fractie-Baljeu.