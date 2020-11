GroenLinks-talent Kauthar Bouchallikth maakt kille entree in de politiek

Kauthar Bouchallikht. Beeld Gabriela Hengeveld/GroenLinks

“Ik snap wat GroenLinks in haar ziet. Als ze een ruimte betreedt, krijg je meteen een prettige indruk. Met haar denkbeelden over sociale rechtvaardigheid en klimaat vormt ze een goede match met de partij.”

Positief

Jurjen van den Bergh, directeur van de burgerbeweging De Goede Zaak, heeft louter positieve ervaringen met Kauthar Bouchallikht, die hielp bij de Klimaatmars in Amsterdam, waar in maart vorig jaar tienduizenden mensen aan deelnamen. Ze viel ook GroenLinks op, waardoor ze op plaats 9 staat op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen.

Van den Bergh: “Ze kan partijen verbinden. Vakbondsmensen, de milieubeweging, mensen die voor het eerst gingen demonstreren – ze bracht ze bij elkaar en voorzag ze van informatie en middelen. Ze is een nieuwsgierige activiste.”

Ophokplicht

Kauthar – ‘met de -th van think’, zoals ze zichzelf omschrijft op sociale media – Bouchallikht is pas 26, maar heeft al een forse staat van dienst als activist. Op haar 17de was ze als bestuurslid van scholierenvakbond Laks medeorganisator van een demonstratie van 15.000 scholieren, die op het Museumplein betoogden tegen de ‘ophokplicht’ (scholieren moesten minimaal 1040 uur per jaar doorbrengen in een leslokaal).

“Ze kon fel discussiëren en je kennis toetsen,” herinnert Carline van Breugel zich, destijds medebestuurder en nu kandidaat-Kamerlid voor D66. “Het was soms lastig, want ik was nog niet zo bedreven in debatteren als zij. Maar ze was ook een teamspeler.”

Snelle leerling

Bij de voorbereiding van het scholierenprotest hielp Joeri Oudshoorn, een ervaren campaigner. “Kauthar leerde heel snel, ze viel me meteen op. Het was me altijd al duidelijk dat ze iets maatschappelijks zou gaan doen.”

Tijdens haar studie Publiek Management schreef ze ingezonden stukken, onder andere in Het Parool, over ongedocumenteerden en campagneretoriek van de VVD. Nadien rolde ze de journalistiek in. Ze werkte bij De Correspondent, het magazine OneWorld en onlineplatform Nieuw Wij. Bij het platform trok ze op met onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou, met wie ze nu een boek schrijft over diversiteit en inclusie. “Kauthar is vooral bezig met duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Onze gemeenschappelijke interesse ligt in diversiteit, met name in de media; wat betekent het als media niet divers zijn?”

Geen interviews

Bouchallikht houdt zich dezer dagen schuil. GroenLinks wimpelt interviewverzoeken af. Op Twitter heeft ze wel gereageerd op de beschuldiging dat ze actief is voor de Moslimbroederschap. Ze ontkent en stelt het gedachtegoed te verwerpen: ‘Ik wist dat zulke verdachtmakingen zouden komen toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde tactiek: guilty by association.’

De zaak kwam vorige week aan het rollen door blogger Carel Brendel, die schreef over haar vicevoorzitterschap van Femyso. Deze in Brussel gevestigde parapluorganisatie van 33 islamitische jongerenclubs uit 20 Europese landen krijgt Europese subsidie en is gesprekspartner van de Europese Commissie. Tegelijkertijd beschouwen deskundigen Femyso als jongerentak van de Moslimbroederschap. Femyso ontkent dat steevast. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die aangemerkt worden als onderdeel van de Broederschap.

Dubbele strategie

Duitse inlichtingendiensten spreken van een ‘dubbele strategie’, waarbij sprake is van beïnvloeding van instellingen door Moslimbroeders, zonder dat dit direct herleidbaar is. Volgens de autoriteiten in de deelstaat Baden-Württemberg fungeert Femyso als kweekvijver voor leidinggevende posities in de Europese Moslimbroederschap.

Om het nog ingewikkelder te maken zijn er uiteenlopende inschattingen van het risico dat de Europese Moslimbroederschap vormt. Volgens sommigen is het slechts een belangenbehartiger van de moslimgemeenschap, die jongeren stimuleert langs democratische weg hun positie te bevechten. Anderen spreken van een wolf in schaapskleren, die streeft naar het islamiseren van het Westen.

Islamofobie

Femyso is met name actief als bestrijder van islamofobie. Toen de Franse regering na de onthoofding van Samuel Paty een verbod aankondigde op het Collectief tegen Islamofobie (CCIF), noemde Femyso dat ‘ronduit opportunistisch’. Vorige week volgde een open brief aan president Macron, die zou aanzetten tot haat. ‘We weten in Europa allemaal heel goed de verschrikkelijke grootschalige consequenties die kunnen voortkomen uit het onder vuur nemen van een religieuze minderheid.’

Bouchallikht maakt er geen geheim van dat ze zich door de islam laat inspireren. Opkomen voor gelijkheid en duurzaamheid is in lijn is met de islam, zei ze vorig jaar in een interview met De Kanttekening.

“Die drijfveren vallen zichtbaar samen met die van de progressieve beweging,” zegt Jurjen van den Bergh van De Goede Zaak. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks, met progressieve stokpaardjes als een ‘ambitieus lhbtq-emancipatiebeleid’ en een abortuspil, onderschrijft Bouchallikht volgens ingewijden ‘voor 100 procent’.

Haga Lyceum

De workshops die ze bijna een jaar geleden namens Femyso gaf in Gelderland vonden plaats in conservatieve kring: een tweedaags kamp van de studentenafdeling van de Turkse religieuze organisatie Milli Görüs. Andere sprekers waren een politicus van de islamitische partij Nida en een geschiedenisdocent van het islamitische Cornelius Haga Lyceum.

“Een heel slecht idee om daar training te geven,” zei GroenLinks-leider Jesse Klaver er dinsdag over tegen de NOS. Tegelijkertijd zei hij pal achter Bouchallikht te staan. “Zij is het boegbeeld van de groene beweging.”

Boze moslim?

De gang van zaken doet journaliste Zoë Papaikonomou denken aan het vorige boek van haar hand, getiteld: Heb je een boze moslim voor mij? Die vraag kreeg een door haar geïnterviewde eindredacteur van een programma en staat volgens haar symbool voor hoe ook de journalistiek omgaat met moslims of de islam.

“Helaas blijft het voor veel Nederlanders, inclusief een deel van de mediamakers, moeilijk te accepteren dat de islam onderdeel is van onze samenleving. De islam en moslims gelden als bedreigingen en worden zonder pardon verdacht gemaakt. De moslim is een van de makkelijkste zondebokken in Nederland.”