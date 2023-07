GroenLinks-leider Jesse Klaver: ‘Ik was graag lijsttrekker geworden, maar het is niet verstandig’

GroenLinks-leider Jesse Klaver wordt niet hét gezicht van de nieuwe samenwerking tussen zijn partij en de PvdA. Klaver stelt zich niet beschikbaar als lijsttrekker, al wil hij wel Kamerlid blijven. ‘We willen laten zien dat partijen over hun eigen schaduw heen stappen.’

Bij Jesse Klaver speelde het al langer door zijn hoofd. “Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand.” Maar pas vorige week hakte hij naar eigen zeggen de knoop door. “Lang zat er nog een stemmetje in mijn hoofd: je kunt dit gaan doen, of misschien dat. Maar toen het kabinet viel, kwam het moment om een definitieve keuze te maken.”

En hoe is die keuze uitgevallen?

“Dat ik me graag beschikbaar stel om van de combinatie GroenLinks-PvdA een succes te maken, maar niet als lijsttrekker. Als ik heel eerlijk ben, zou ik heel graag lijsttrekker zijn geworden. Ik heb me heel lang hard gemaakt voor die samenwerking omdat ik er écht in geloof. Maar ik wist al een tijdje dat het niet verstandig was als ik dat zou doen.”

Waarom is dat niet verstandig?

“Die samenwerking tussen GroenLinks en PvdA symboliseert voor mij dat politici eindelijk een keer over hun eigen belang heen kunnen stappen. Vasthouden aan je partijpolitieke belang heeft vooruitgang lang tegengehouden. Ik ben acht jaar fractieleider. Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets wat groter is.”

Wat is dat eigenlijk: beschikbaar zijn om van de samenwerking een succes te maken?

“Dat ik graag opnieuw op de kieslijst wil, als de partij dat wil. Ik zal de nieuwe lijsttrekker, wie het ook wordt, in alles steunen. Maar er moet nu vooral een team gesmeed worden. Ik wil dit project tot een goed einde brengen, dat kan ook als je een stap opzij doet. Het moeilijke werk moet nu eigenlijk beginnen, we zijn niet klaar door met één lijst de verkiezingen in te gaan.”

Het project, zoals u het noemt, heeft dat eigenlijk al een naam?

“Ik heb het altijd over Verenigd Links. Maar of dat de aanduiding wordt op de kieslijst, weet ik niet. Ik vind GroenLinks-PvdA ook een prima naam.”

Wie wordt wél de lijsttrekker?

“Of het nou een man uit Brussel is, of een vrouw uit de hoofdstad, of wie dan ook – ik zal hem of haar steunen. Ik hoop dat alle leden van GroenLinks en PvdA dat doen. Veel partijen veranderen van lijsttrekker om iets nieuws uit te stralen. Wij beginnen echt iets nieuws, waarbij de lijsttrekker van minder belang is. We willen laten zien dat partijen over hun eigen schaduw heen stappen. De laatste keer dat dit gebeurde was twintig jaar geleden met de ChristenUnie.”

U doet een stap opzij, uw nummer twee Corinne Ellemeet heeft haar vertrek aangekondigd. Herkent de GroenLinks-kiezer straks nog wel iets van die nieuwe kieslijst?

“Deze samenwerking was er niet gekomen als ik me voortdurend had afgevraagd: wat betekent dit voor GroenLinks? De laatste jaren had ik hier veel mensen aan mijn bureau met de vraag: wat betekent dit voor de PvdA? Of voor GroenLinks? Maar we proberen niet de geschiedenis van twee partijen samen te brengen, maar een nieuwe toekomst te maken. De verschillen worden zo ongelooflijk groot gemaakt. Het drinken van koemelk of havermelk in je koffie is niet meer dan smaak. Laten we dat niet verheffen tot een uitsluitend mechanisme. De meeste mensen maken zich zorgen over klimaatverandering, over armoede onder kinderen, en vinden het belastingstelsel te ingewikkeld. Te lang hebben PvdA en GroenLinks elkaar daarop bevochten.”

Wanneer is bij u eigenlijk de gedachte ontstaan dat de partijen moesten samengaan?

“In 2011 was ik bij een bijeenkomst in Nijmegen onder de titel: dit land verdient zoveel beter. Dat was met de SP en de PvdA. We presenteerden samen een manifest. Herinnert u zich dat nog? I rest my case. Daar stonden drie partijleiders op een podium, verder was het niks. Het manifest verdween in een bureaula. Toen heb ik me voorgenomen dat ik dat type samenwerking nooit meer wil. Omdat het te vrijblijvend is. Als je wilt samenwerken, moet je bijvoorbeeld een harde afspraak maken om elkaar vast te houden bij de kabinetsformatie zoals in 2021. Maar beter nog: door samen een lijst te vormen, dat is de enige manier om de onderlinge concurrentie eruit te krijgen. Anders blijft het van: staan wij beter in de peilingen, staan zij beter in de peilingen?”

Maar toch: toen u in 2015 werd gelanceerd als lijsttrekker, wilde u GroenLinks groot maken. Nu wilt u uw partij misschien wel opheffen en laten opgaan in iets nieuws. Wat is er gebeurd?

“Ik dacht bij de verkiezingen in 2017: we kunnen GroenLinks groot maken en dan maken wij het verschil. Wat bleek: we wonnen tien zetels, de grootste winst ooit voor onze partij. Maar in de formatie konden we alleen de keuze maken of we wilden aanschuiven bij een rechts kabinet.”

“De les was dat het er niet alleen om gaat hoe succesvol jouw eigen partij is. Dat gebeurde ook met Diederik Samsom in 2012 en Sigrid Kaag in 2021. Ze wonnen bij de verkiezingen, maar hun winst ging ten koste van anderen.”

“Wat heeft dat de progressieve kiezer precies gebracht? Dus moet je samenwerken. Je kunt stembusakkoorden sluiten, maar dat hebben we geprobeerd met D66 en is ook niet gelukt. Dan kun je maar beter voor de full monty gaan, zodat niemand meer terug kan. Een verenigd links creëren waarbij je zo groot kunt worden dat je bij de formatie het initiatief naar je toe kan trekken.’’

Niet al jullie leden zijn zo enthousiast over de samenwerking.

“Zoals ik al zei: het werk is ook nog niet af.”

Hoe reageerde het thuisfront dat u een stap opzij doet?

“Mijn zoontje van 9 volgt sinds kort het nieuws heel nauwgezet via het Jeugdjournaal en Kidsweek. Die heeft nu door wat voor werk ik doe. Toen ik aan mijn gezin vroeg wat zij vonden dat ik moest doen, zei hij: doorgaan, dat is belangrijk. Leuk toch?”