GroenLinks en PvdD werken samen aan vuurwerkverbod

Jesse Klaver nam dinsdag een kijkje in Duindorp. De wijk was afgesloten voor mensen die er niets te zoeken hebben. Beeld ANP

De PvdD presenteerde maandag al een plan voor een initiatiefwet. De partijen besluiten daarin samen op te trekken, meldt GroenLinks. “Het is vreselijk dat de jaarwisseling keer op keer uit de hand loopt,” zegt GroenLinksleider Jesse Klaver. “Het is onacceptabel dat hulpverleners bedreigd worden, bekogeld worden met vuurwerk en daardoor hun werk niet kunnen doen.” Deze jaarwisseling werd een recordbedrag uitgegeven aan vuurwerk.

Het kabinet is nog niet voor een algemeen verbod. De linkse partijen willen daarom dat het vanuit de Tweede Kamer wordt geregeld. Daarbij moet ‘kindervuurwerk’, zoals sterretjes, wel toegestaan blijven. Ook georganiseerde vuurwerkshows, bijvoorbeeld door gemeenten, worden dan niet verboden.

Justitieminister Ferd Grapperhaus zei voor de jaarwisseling overigens tegen De Telegraaf dat hij niet uitsluit alsnog een totaalverbod voor te stellen, als oud en nieuw onrustig zou verlopen. In de zomer besloot het kabinet al tot een verbod op het zwaarste consumentenvuurwerk, waaronder honderdduizendklappers en Chinese rollen. De politie en de burgemeesters van de grote steden vinden dat deze maatregel niet ver genoeg gaat.

Vaker uitgerukt

In Amsterdam is de jaarwisseling onrustig verlopen. Het aantal incidenten was vergelijkbaar met vorig jaar, maar hulpverleners zijn vaker in hun werk belemmerd - soms zo ernstig dat ze zich moesten terugtrekken.

Het aantal keren dat Nederlandse brandweerkorpsen deze jaarwisseling moesten uitrukken, is voor het tweede jaar op rij toegenomen. Dat blijkt uit een eerst inventarisatie van Brandweer Nederland onder 25 regio’s. De brandweer kreeg in totaal 4340 meldingen. Dat is een toename van 118 incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling.