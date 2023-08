Groen licht voor megaproject onderzeese opslag CO₂: industrie haalt opgelucht adem

De raffinaderij van Shell in Pernis. Beeld Jeffrey Groeneweg

De uitspraak is een grote opluchting voor onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, het Amsterdamse vuilverwerkingsbedrijf AEB en Gasunie. Ze vreesden dat de Nederlandse klimaatdoelen niet behaald zouden worden als de hoogste bestuursrechter een streep door het project had gezet.

Porthos is een 50 kilometer lange pijpleiding, deels door het havengebied, deels onder zee. Vier grote bedrijven, Shell, ExxonMobile, Air Products en Air Liquide willen via die leiding CO₂ uit hun fabrieken afvoeren naar het gasreservoir in de Noordzee. Op die manier zou voorkomen worden dat er jaarlijks 2,5 megaton aan broeikasgassen in de atmosfeer belandt.

Juridisch sluipweggetje

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) bracht het project eind vorig jaar tot stilstand door de zogeheten bouwvrijstelling aan te vechten. Deze vrijstelling, een juridisch sluipweggetje, maakte het mogelijk bouwprojecten uit te voeren zonder eerst onderzoek te doen naar de gevolgen van de stikstofneerslag in de natuur.

Volgens MOB-voorzitter Johan Vollenbroek was die constructie strijdig met Europese natuurbeschermingsrecht. Vollenbroek vond de rechter aan zijn zijde, waarna veel bouwprojecten stil kwamen te liggen.

De Raad van State boog zich de afgelopen maanden over berekeningen waarmee Porthos hoopte aan te tonen dat de natuureffecten minimaal zijn. Volgens een woordvoerder wordt bij de bouw van het megaproject 160 ton CO₂ uitgestoten, vergelijkbaar met een dieselauto die 200.000 kilometer heeft gereden. Als Porthos eenmaal operationeel is, komt er geen stikstof meer vrij.

De Raad van State vindt dus dat de natuurschade beperkt blijft. ‘De ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat deze natuurgebieden daarvan ‘significante gevolgen’ ondervinden’, aldus de raad.

Reactie Havenwethouder Robert Simons, betrokken bij Porthos: “We zijn blij en opgelucht met de uitspraak van de Raad van State. CO 2 -opslag is een onmisbare tussenstap in de ontwikkeling naar een duurzame Rotterdamse haven. Met deze uitspraak kunnen we verder bouwen aan de haven van de toekomst, waardoor onze internationale concurrentiepositie behouden blijft en de toekomstige werkgelegenheid in onze haven een flinke impuls krijgt.”

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: