Groeiend tekort stageplaatsen leidt tot studievertraging mbo’ers

Beeld Angeliek de Jonge

Studenten uit de zorg- en welzijnssector hebben de meeste moeite om een stage te vinden, blijkt uit een enquête onder ruim 2500 mbo-studenten die werd uitgevoerd door Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). “Het is een vicieuze cirkel,” zegt JOB-voorzitter Noah Hajji (18). “In de zorg is te weinig capaciteit om studenten te begeleiden. Maar als die geen stage kunnen lopen ronden ze hun opleiding niet af en wordt het tekort ook niet kleiner.”

Vorige week werd bekend dat de gemeente Amsterdam een half miljoen euro extra uittrekt voor mbo-stages in de zorg. Dit moet vanaf 2021 voor honderd extra stageplekken per jaar zorgen. Een stap in de goede richting, denkt Hajji. “Je kunt het beste op regionaal gebied kijken wat er nodig is om meer stageplekken te creëren.”

Geen geld voor stagevergoeding

Het landelijke tekort aan mbo-stageplaatsen is intussen opgelopen tot 20.500. Een op de vijf studenten heeft nog altijd geen stageplaats gevonden voor dit collegejaar. Hajji: “Studenten die een stage in het midden- en kleinbedrijf zoeken, krijgen vaak te horen dat bedrijven hun hoofd nu maar nauwelijks boven water kunnen houden, en geen geld hebben voor een stagevergoeding.”

Hierdoor verwacht maar liefst een op de vijf mbo-studenten studievertraging op te lopen. “Veel stages die in september hadden moeten beginnen zijn door opleidingen bovendien uitgesteld naar februari, of nog later,” zegt Hajji. “Maar als het zo doorgaat en ze er begin volgend jaar achter komen dat de situatie nog steeds niet verbeterd is, zitten duizenden studenten met een groot probleem.”

Een op de zeven studenten overweegt door de coronacrisis van opleiding te wisselen, blijkt uit de enquête. “Ze missen perspectief, merken dat de baankansen in hun sector ineens verdwenen zijn, of kunnen door de crisis hun opleiding niet goed afronden,” aldus Hajji.

Moeilijk concentreren

Begin deze week waarschuwde de MBO Raad al dat de onderwijskwaliteit onder druk staat: een half miljoen studenten komt in problemen door de oplopende stagetekorten. Daarnaast laat het praktijkgerichte mbo-onderwijs zich slecht vertalen naar een online les.

68 procent van de door JOB ondervraagde studenten vindt dan ook dat de onderwijskwaliteit in coronatijd achteruit is gegaan. Hajji: “Dat verbaast me niet, de cijfers zijn een bevestiging van signalen die we al maanden horen.”

Een derde van de ondervraagde studenten lukt het niet goed om thuis te studeren. “Ruim de helft van geeft aan zich niet goed te kunnen concentreren, het is er te druk of ze hebben geen eigen werkplek,” aldus Hajji. “Studenten in een kwetsbare situatie kunnen nu in beperkte mate toch naar de opleiding komen. Maar hoe moet het met studenten die veel drukke broertjes en zusjes hebben, of geen eigen computer?”

Coronameldpunt

Een ander groot punt van zorg is de vereenzaming van studenten, zegt Hajji. “Driekwart van de studenten geeft aan het contact met medestudenten en docenten te missen. Mensen kiezen voor het mbo omdat ze praktijkgericht zijn, wat is hun perspectief als ze ineens maandenlang alleen maar online les krijgen?”

Wat moet er veranderen? Hajji: “Op het gebied van stages moeten opleidingen en bedrijven beter met elkaar gaan samenwerken om te kijken wat er mogelijk is. Liefst op regionaal gebied, dat werkt het best.”

Veel studenten klagen over inadequate stagebegeleiding vanuit hun opleiding, zegt Hajji. “Het is een probleem dat we al langer zien, maar in coronatijd verergerd is.”

JOB pleit daarom voor een speciaal coronameldpunt op elke mbo-instelling. “Een duidelijk aanspreekpunt waar studenten met hun vragen terecht kunnen. Nu zijn opleidingen vaak slecht te bereiken en weten studenten niet waar ze aan toe zijn. Daardoor haken steeds meer mensen af.”