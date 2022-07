Groei flitsbezorging stagneert sinds horeca weer volledig heropend is

Beeld Eva Plevier

Sinds eind 2020, middenin de lockdown die de tweede coronagolf moest beteugelen, bezorgen flitsbezorgers supersnel boodschappen tot aan de deur. Wat begon met een paar bestellingen per dag, nam in de tweede helft van 2021 snel toe, tot een piek begin dit jaar. Het betekende een explosieve groei: in januari werden zestien keer meer bestellingen gedaan dan in juni 2021. Vervolgens stabiliseerde het aantal bestellingen, om in maart en april af te nemen. Dat blijkt uit data van ABN Amro over het aantal transacties en het totale bedrag dat consumenten aan flitsbezorgers uitgaven.

De stagnatie heeft volgens ABN verschillende mogelijke oorzaken. Door de heropening van de horeca gaan consumenten die vanwege de horecasluiting en quarantaine thuisbleven, weer vaker naar cafés en restaurants voor hun consumpties. Een andere reden is dat investeerders voorzichtiger zijn om geld te steken in de bedrijven, vanwege stijgende rentes en verslechterde economische vooruitzichten.

Overlast

Ook de berichtgeving in de media, waardoor het imago van de sector een flinke deuk heeft opgelopen, heeft mogelijk invloed gehad, schrijft ABN. Omwonenden van de distributiepunten, zogeheten darkstores, ondervinden veel hinder door aan- en afrijdende fietskoeriers, vrachtwagens en geluidsoverlast. De gemeente Amsterdam heeft daarom al enkele darkstores gesloten en is van plan er nog meer te sluiten. Vanwege de onzekerheid rond de regelgeving overweegt Zapp zich terug te trekken uit de Nederlandse markt.

De markt voor bezorging van boodschappen, maaltijden en maaltijdboxen is overigens nog niet verzadigd. Het FoodService Instituut Nederland verwacht dat de totale markt voor bezorging – dus niet alleen flitsbezorging – jaarlijks met 5 tot 10 procent blijft groeien. Albert Heijn speelt intussen in op de stop op darkstores en de verwachte groei: de supermarktketen bezorgt nu ook binnen dertig minuten boodschappen in Amsterdam.

Vooral onder jongeren en jongvolwassen is dit populair: mensen tussen de 18 en 34 jaar maakten het vaakst gebruik van flitsbezorging. De consument bestelt de hele dag door, maar de meeste bestellingen worden gedaan rond lunchtijd (12.00 uur) en rond etenstijd (tussen 17.00 en 20.00 uur).

