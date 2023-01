Griepvirus grijpt om zich heen, zorginfarct dreigt: ‘Effect van feestdagen moet nog komen’

Beeld Getty Images

Er heerst sinds twee weken een griepepidemie in Nederland. Daarvan is volgens het RIVM officieel sprake als meer dan 58 op de 100.000 Nederlanders naar de huisarts gaan met klachten die aan griep doen denken, en 10 procent van de onderzochte monsters daadwerkelijk het griepvirus bevat. Vorige week ging het om 66 per 100.000, de week daarvoor om 70. In bijna de helft van de afgenomen monsters wordt het influenzavirus (de griep) aangetroffen, aldus het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel).

Naast huisartsenposten zien ook ziekenhuizen het aantal patiënten met influenza toenemen. Behalve de griep gaan ook allerlei andere luchtwegvirussen rond: het RS-virus, het rhinovirus en het humaan metapneumovirus – een broertje van rs-virus. “Daarbovenop komt ook nog het coronavirus, dat in lichte mate weer toeneemt,” zegt Van den Toorn, die behalve NVALT-voorzitter ook longarts is in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar is sprake van immense drukte, zegt hij. “Deze combinatie van luchtwegvirussen en corona hebben we niet eerder gehad en dat zorgt voor een grotere druk op de zorg.”

Onderliggende aandoeningen

Ook Armand Girbes, hoofd van de intensive care van Amsterdam UMC, ziet meer patiënten met luchtweginfecties, maar de situatie verschilt eigenlijk niet met winterseizoenen van voor de coronapandemie, zegt hij. “De situatie is normaal voor de tijd van het jaar. Vanwege de drukte nemen we geregeld patiënten over uit ziekenhuizen in de buurt, maar dat gaat om kleine aantallen. Ook dat is gebruikelijk in het winterseizoen.”

De patiënten die met griep of een ander luchtwegvirus op de ic komen, hebben vaak onderliggende aandoeningen, met name de longziekte COPD, ziet Girbes. “Ook zien we wat meer dak- en thuislozen.” De griepepidemie treft eveneens het zorgpersoneel zelf, waardoor de uitval hoger is. “Dat zorgt ervoor dat we ic-patiënten die al naar de reguliere verpleegafdeling kunnen toch langer houden,” aldus Girbes. “Dat zorgt dus voor extra druk.”

Van een alarmerende situatie in de Nederlandse ziekenhuizen vanwege personeelsuitval is geen sprake, zo stellen de beroepsorganisaties voor verpleegkundigen NU’91 en FNV. Hoewel er veel uitval is onder personeel en tegelijkertijd meer werk door griepbesmettingen bij de mensen om wie de zorgprofessionals zich bekommeren, is de situatie beheersbaar. “Het is niet zo dat de alarmbellen allemaal afgaan,” aldus een woordvoerder.

Bacteriële longontstekingen

Peter van der Voort, ic-hoofd van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), stelt ook vast dat de patiënten op de ic vaak meer hebben dan alleen de griep. Hij ziet ‘opvallend veel’ bacteriële longontstekingen als complicatie bovenop de griep. “Dat zorgt voor een verminderde afweer bij mensen, waardoor organen kunnen uitvallen en patiënten kunnen overlijden.”

“Het personeel moet alle zeilen bijzetten om iedereen tijdig te helpen en een plekje te geven,” aldus Van den Toorn (Erasmus MC). “Aangezien ook de spoedeisende hulp overspoeld wordt met patiënten, bestaat de kans dat de hele zorgketen vast kan komen te zitten. We zullen daardoor extra kritisch moeten blijven in wie we wel opnemen en wie niet.”

De piek is voorlopig nog niet in zicht. Van den Toorn: “Het effect van de feestdagen moet natuurlijk nog komen. Er is in die zin reden tot zorg. Het is niet zo dat we verwachten dat mensen massaal op de ic belanden, maar als er in een kort tijdsbestek heel veel mensen ziek worden, kan een zorginfarct ontstaan. Het is daarom belangrijk dat mensen zich aan de basismaatregelen houden.” En die houden in: blijf thuis als je verkouden bent, was regelmatig je handen en draag in de buurt van kwetsbare mensen een mondkapje.