Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: hoe kansrijk is een aangifte?

Een conductrice werd in 2020 bij billen en borsten betast. Haar collega werd vrijgesproken. Beeld ANP

Vooropgezet: het sturen van een dickpic is een zedenmisdrijf dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf van maximaal twee maanden of een geldboete van maximaal 9000 euro. Ook in zaken als verkrachting en aanranding voorziet het wetboek van strafrecht met sancties.

Wanneer het grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bestaat uit ongewenste seksuele aandacht, opdringerigheid, aanrakingen en continue avances is het allemaal een stuk lastiger.

Borsten en billen aanraken

Het overkwam een nieuwe conductrice in 2020. Een mannelijke collega van de vrouw was, volgens haar, grensoverschrijdend bezig geweest. In de conducteurscabine was hij te dicht bij haar komen zitten. “Ik mag met de mooiste, knapste, leukste en liefste werken,” vertelde hij haar. Ook sloeg hij zo nu en dan een arm om haar heen. Daarbij raakte hij haar borsten en billen aan. “Ik stop mijn sleutel wel in het kastje,” zou hij volgens haar gezegd hebben bij het sleutelkastje van de slagboom. “Ik stop hem er liever bij jou diep in.”

De collega van de vrouw ontkende de aantijgingen. Er waren geen getuigen die het gedrag van de man hadden waargenomen. En daarmee was het woord tegen woord. Daarop deed de vrouw aangifte bij het Openbaar Ministerie. Aan het eind van de strafzaak oordeelde de rechtbank dat de conducteur ‘nogal amicaal en aanrakerig in de omgang’ was en daarmee mogelijk onvoldoende de grenzen van anderen respecteert’. Zijn gedrag kon, aldus het vonnis van de Rechtbank Noord-Holland, ‘zonder meer als ongepast en ongewenst’ worden beschouwd.

Desondanks werd de collega van de vrouw vrijgesproken. Kort en goed. Er was te weinig ondersteunend bewijs voor de aantijgingen van de conductrice.

Ontuchtig of niet?

“De vraag die in dit soort strafzaken beantwoord moet worden is, is het gedrag ontuchtig?” vertelt Rosan Kocken die destijds de conducteur bijstond. “Er is een ondergrens. De aanraking moet een seksuele lading hebben. Als die niet kan worden vastgesteld, kun je iemand niet veroordelen.”

Een vrijspraak betekent overigens niet dat daarmee de kous af is. De gevolgen kunnen groot zijn voor iemand die ooit verdacht is in een zedenzaak. Zo is een verdenking van een zedenfeit al genoeg om te worden meegewogen in een verklaring omtrent het gedrag (VOG) waar veel werkgevers om vragen.

Desalniettemin, een zaak die draait om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer heeft in de regel meer kans van slagen bij de kantonrechter dan bij de strafrechter.

“Gedragingen die niet kunnen leiden tot een veroordeling in strafrechtelijke zin, kunnen nog wel grensoverschrijdend zijn in arbeidsrechtelijke zin en dus leiden tot disciplinaire maatregelen, zoals een berisping of ontslag,” zegt arbeidsrechtadvocaat Priscilla de Leede. “Daarnaast ben je als slachtoffer na het doen van een aangifte over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer overgeleverd aan het Openbaar Ministerie. Een strafrechtelijke procedure duurt jaren. Een arbeidsrechtelijke procedure in principe maanden. Iemand die kiest voor een arbeidsrechtelijke procedure kan daarnaast zelf bepalen wat wordt gevorderd van de werkgever en zo het heft in eigen hand houden.”

Niet mee naar bedrijfsuitjes

Als voorbeeld geeft De Leede de zaak van een werkneemster van de Amsterdamse optiehandelaar Optiver. In het door mannen gedomineerde bedrijf werd geoefend door op een fictieve markt te handelen in dickpics, het salaris van vrouwelijke pornosterren en de duurste beha. De medewerkster kreeg er te maken met seksuele en vrouwonvriendelijke opmerkingen en toespelingen. Uit angst om lastig te worden gevallen ging de vrouw jarenlang niet meer mee naar bedrijfsuitjes.

De rechtbank oordeelde in maart vorig jaar dat Optiver nalatig was geweest. De optiehandelaar werd veroordeeld tot het betalen van ruim vier ton aan de vrouw in kwestie.

Het arbeidsrecht lijkt daarnaast ook sneller mee te gaan met de tijd dan het strafrecht, erkent ook Priscilla de Leede. “Gedragingen die twintig jaar geleden oogluikend werden toegestaan, worden nu ook beschouwd als not done.”