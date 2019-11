Greenpeace: stop met vluchten korter dan 750 km

Door vluchten korter dan 750 km te verbieden, zouden 200.000 vluchten op Schiphol komen te vervallen. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

De milieuactivisten baseren hun standpunt op een woensdag verschenen, door hen besteld onderzoek bij HaskoningDHV, een onderzoeksbureau dat vaker luchtvaartonderzoeken uitvoert - ook ten faveure van de groei van de luchthaven.

HaskoningDHV trekt geen verregaande conclusies, maar stelt vast dat er vanaf Schiphol 54 bestemmingen binnen een straal van 750 kilometer worden bediend, goed voor 40 procent van het totaal aantal vluchten op de luchthaven. Die vluchten stoten volgens het onderzoek jaarlijks in totaal 3,5 miljoen ton CO2 uit; dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van circa 175.000 huishoudens.

Greenpeace vindt dat onaanvaardbaar omdat die kortere afstanden volgens de actiegroep ‘in veel gevallen prima met de trein vallen af te leggen’. “Korte vluchten van maximaal anderhalf uur genereren meer uitstoot per kilometer, door de hoge uitstoot bij landen, taxiën en opstijgen,” aldus actieleider Dewi Zloch.

De actiegroep heeft niet aan HaskoningDHV gevraagd of het haalbaar is om 23 miljoen passagiers extra per trein of ‘elektrische bus’ te laten reizen.

Londen

Volgens het onderzoeksbureau gaan er dagelijks 62 vluchten naar Londen, met in totaal 7000 passagiers aan boord. Gemiddeld vertrekt elke 20 minuten een vliegtuig.

Momenteel rijden er dagelijks drie treinen tussen de Nederlandse en Britse hoofdstad, met in totaal 2700 zitplaatsen. De capaciteit van grote delen van het spoor tussen beide steden laat geen verdrievoudiging van het aantal treinen toe.

Dat geldt ook andere bestemmingen. Naast Londen en Parijs hebben momenteel alleen luchtvaartsteden Brussel, Berlijn en Frankfurt een rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam.

Het Greenpeaceonderzoek is al het derde actierapport binnen een week dat voor krimp van de luchthaven pleit. Was tot voor kort ‘geen groei’ de inzet van veel bewonersgroepen en de milieubeweging, inmiddels gaat het eisenpakket uit van afname van het aantal vluchten om milieu en omwonenden te sparen.

Dinsdag bepleitten gezamenlijke Amsterdamse actiegroepen dat Schiphol zonder grote schade terug kan van 500.000 naar 375.000 vluchten. Volgens onderzoek van twee economen betekent dat weliswaar banenverlies, maar op de huidige arbeidsmarkt komen de getroffen werknemers snel weer aan het werk.

Halveren

Officiële rapporten bij de groeibesluiten spreken zulke conclusies duidelijk tegen. Met alleen Nederlandse reizigers en bezoekers aan ons land blijven volgens onderzoeksinstituut SEO op Schiphol zo’n 20 Europese bestemmingen en 27 intercontinentale luchtlijnen over. Het aantal passagiers op Schiphol zal halveren, het aantal banen dalen van 114.000 tot onder de zestigduizend en de bijdrage aan de Nederlandse economie kelderen van negen miljard tot 4,6 miljard euro per jaar.

De hausse aan Schipholonderzoeken komt niet uit de lucht vallen. Komende maand neemt het kabinet een besluit over groei van Schiphol naar 540.000 vluchten, de opening van Lelystad Airport en de toekomst van de Nederlandse luchtvaart.