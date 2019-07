Greenpeace: ‘Schiphol ligt op ramkoers met het klimaat’

Schiphol. Beeld ANP

In een door Greenpeace besteld onderzoek staat dat jaarlijks 13,6 miljoen ton CO2 de atmosfeer in wordt gepompt doordat maatschappijen 4,8 miljard liter kerosine verbruiken die op Schiphol en de regioluchthavens Rotterdam en Eindhoven is getankt. Greenpeace vindt dat Schiphol medeverantwoordelijk is voor die uitstoot, alhoewel het vliegveld geen rol speelt bij de levering, of het gebruik van kerosine.

KLM zorgt volgens het onderzoek jaarlijks voor 8,6 miljoen ton CO2-uitstoot. Dat cijfer overlapt deels met de uitstootcijfers die voor Schiphol zijn berekend, omdat KLM vooral bij haar thuisbasis tankt. Het CBS meldde vorig jaar al dat de totale Nederlandse luchtvaart in 2017 verantwoordelijk was voor 13 miljoen ton CO2-uitstoot.

Ramkoers

Het onderzoek, afgeleid uit de milieuverslagen van Air France-KLM en Schiphol, is samengesteld door onderzoeksbureau CE Delft. Dat bedrijf werd vorige maand door de luchtvaartsector onder vuur genomen vanwege ‘eenzijdig’ onderzoek naar de gevolgen van vliegtaks. Volgens het milieu-adviesbureau zou de invoering daarvan geen gevolgen hebben voor werkgelegenheid en economie.

Greenpeace wil met het onderzoek het eigen pleidooi voor strenge maatregelen om vliegverkeer in te dammen kracht bijzetten. “We stappen af van gas en steenkool,” zegt Dewi Sloch van Greenpeace. “We gaan steeds vaker elektrisch rijden, wekken meer stroom op met zonnepanelen en windmolens, maar Schiphol ligt op ramkoers met het klimaat. De luchtvaart heeft geen enkel plan om zijn aandeel in de klimaatcrisis te lijf te gaan.”

Greenpeace pleit – met een trits andere milieuorganisaties – al veel langer voor accijns op kerosine en btw op vliegtickets. De actiegroep sluit daarbij aan op een recent pleidooi van staatssecretaris Menno Snel van Financiën die mogelijkheden ziet kerosineaccijns mogelijk te maken, ondanks de internationale afspraken die zo’n heffing uitsluiten.

Duurdere vliegreizen

Volgens onderzoek van de Europese Commissie zou een heffing van 33 cent per liter kerosine het aantal passagiers in Europa met 20 procent doen dalen, waarbij de CO2-uitstoot met 11 procent omlaag gaat. De maatregel zou 600.000 arbeidsplaatsen kosten en de prijzen van vliegtickets zouden aanzienlijk stijgen. Zou over kerosine dezelfde accijns worden geheven als op diesel, dan levert dat voor een volle tank van een Boeing 787 Dreamliner bijna 51.000 euro op, 173,45 euro per passagier.

Greenpeace zou ook graag zien dat vluchten over ‘korte afstand’ – Londen, Brussel en Parijs – worden verboden, omdat die afstanden makkelijke behapbaar zijn met de trein. Zo levert een treinrit Amsterdam-Londen per passagier 8,2 kilo CO2 op, een vlucht 63 kilo. De luchtvaartsector denkt daar heel anders over. Jaarlijks vliegen 1,7 miljoen reizigers van Schiphol naar Londen en 1,2 miljoen naar Parijs. Daarbij gaat het veelal om overstappers tussen KLM en Air France. Het spoornet kan de minimaal 5250 extra treinritten die dat zou opleveren, helemaal niet aan.

Volgens KLM stapt momenteel 16 procent van de overstappers binnen de Benelux al over op de trein. De maatschappij zei eerder bereid te zijn vluchten naar Brussel te schrappen als de spoorverbinding dat toelaat en maakte gisteren bekend haar busnetwerk in Nederland uit te breiden en op biodiesel te laten rijden.

Vorige maand kondigde KLM aan deel te nemen in de 250 miljoen euro kostende biokerosineraffinaderij in Delfzijl. Schiphol zet een proeffabriek voor synthetische brandstof op in Rotterdam.