Greenpeace richt pijlen op rijke milieuvervuilers en wil verbod op zakenjets en businessclass

In de eerste negen maanden van dit jaar werden vanaf Schiphol-Oost al meer vluchten (11.400) met zakenjets uitgevoerd dan in het hele luchtvaarttopjaar 2019 (10.160). De druktechaos en lange rijen op Schiphol zijn daar hoogstwaarschijnlijk debet aan. Ook in coronajaar 2021 werd op Schiphol meer met privéjets gevlogen, toen vooral omdat het aantal lijnvluchten flink beperkt was en aan boord van verkeersvliegtuigen een mondkapje moest worden gedragen.

Vanaf Rotterdam Airport, de derde luchthaven van Nederland, zijn dit jaar al 5 procent meer zakenvluchten uitgevoerd dan in 2019: ruim 4700. Onlangs meldde ook Twente Airport een toename van het zakenverkeer, met 15 procent.

Het gaat veelal om straalvliegtuigen van bedrijven die maximaal 8 tot 10 passagiers meenemen en hen na een vlucht van gemiddeld 1200 kilometer weer afzetten. Eén op de drie vluchten hopt niet verder dan 500 kilometer. Londen en Parijs zijn, naast de Côte d’Azur en Ibiza, de meest bevlogen bestemmingen.

Impact beperkt

Volgens milieuonderzoeker CE Delft is een zakenjetvlucht, afhankelijk van het type vliegtuig, 5 tot 7 keer zo vervuilend per persoon als een lijnvlucht in de economyklasse. Per saldo is de impact op het milieu van privévluchten beperkt, ongeveer 4 procent van de totale CO2-uitstoot van de luchtvaart in Nederland, die op zich weer 4,4 procent bedraagt van de totale koolstofdioxideproductie door de Nederlandse economie.

De cijfers zijn iets gekleurd, erkent CE Delft, omdat ook vluchten zijn meegenomen waarmee geen passagiers werden vervoerd, zoals van de Kustwacht, NLR of fotovluchten (van onder meer Google). Helikopters zijn niet meegenomen, vluchten met het op Schiphol-Oost gestationeerde regeringsvliegtuig wel.

Wat Greenpeace steekt is dat zakelijk vliegverkeer niet onder de milieuregels, geluidsvoorschriften of groeigrenzen valt. Want in het maximum van een half miljoen vluchten per jaar op Schiphol (en als het aan het kabinet ligt: 440.000 vanaf eind 2023) telt ‘de algemene luchtvaart’ niet mee. “Het zou extreem teleurstellend zijn dat Schiphol gaat krimpen en het aantal privévluchten zal stijgen,” zegt Dewi Zloch van Greenpeace. “Dit is een blinde vlek in het luchtvaartbeleid. Niet alleen qua uitstoot, maar ook bij geluidshinder.”

Kleine groep rijken

Zloch: “Iedereen moet een omslag maken naar duurzamer leven. Maar een kleine groep rijken gaat steeds vaker en vervuilender vliegen. Dat is onrechtvaardig. Het is vanzelfsprekend dat we hier niet mee kunnen doorgaan. Het allermooiste zou zijn dat zulke vluchten in Europees verband verboden worden. In Frankrijk is daar animo voor. Nederland kan het in luchthavenbesluiten opnemen. Daar staat niets in over privéjets.”

Maar dat is luchtvaartminister Mark Harbers niet van plan. Als hij het al zou kunnen, dan zou hij het toch niet doen, laat hij de Tweede Kamer weten. Het is volgens hem ‘praktisch ingewikkeld’ om te bepalen welke vluchten acceptabel zijn en welke onwenselijk. “Er zijn geen wettelijke regels om op basis van het doel, vluchten te beperken.”

Zulke regels lijken volgens Harbers ook niet te verenigen met EU-regelgeving op het gebied van vrije markttoegang en ongehinderd verkeer van personen. “Dit grijpt sterk in op het privéleven van de burger. Ook bij andere vervoersvormen schrijft de overheid niet voor welk gebruik geoorloofd is; burgers mogen zelf bepalen wanneer ze de auto of de bus nemen.”

Harbers belooft de Kamer wel onderzoek te doen naar ‘wenselijkheid en mogelijkheden’ om privévliegtuigen mee te nemen in het klimaatbeleid voor de luchtvaart, ‘met waar nodig aanvullend beleid’.

Greenpeace laat zich niet uit het veld slaan. “Als het gaat om het aanjagen van transitie horen we heel vaak: het kan niet,” zegt Zloch. “Uiteindelijk zie je dat het heus wel kan. Schiphol krimpen kon ook jarenlang niet en kijk nu eens.”