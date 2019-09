Greenpeace bereidt acties op Schiphol en Lelystad Airport voor

Beeld ANP

Bij een van de actieplannen wordt Schiphol ‘omgetoverd’ tot festivalterrein: ‘Door binnen een centrale plek te claimen kan Schiphol Group letterlijk niet om de actie heen. De bezoekers van het festival zijn niet van plan om snel uit te checken.’

Een tweede alternatief gaat uit van een bezetting van Lelystad Airport, dat volgens Greenpeace leegstaat. ‘Waar gekampeerd wordt, kan niet ingechecked worden. Deze camping is here to stay.’ Overigens wordt Lelystad Airport permanent gebruikt voor sport-, zaken- en lesvluchten.

Bij een derde optie zal Greenpeace mensen oproepen op een bepaald moment ‘op te staan voor het klimaat’. ‘Thuis, bij de gate of in het vliegtuig. Samen wordt een beweging in gang gezet die niet te stoppen is.’

Stap verder

Volgens actieleider Dewi Zloch is de tijd van rustige acties voorbij. “In maart hebben we al een klimaatmars gehouden waar, ondanks de stromende regen, heel veel mensen aan meededen. De klimaatcrisis is een onderwerp waar steeds meer mensen zich druk over maken. We willen een stapje verder gaan. We voeren al langer actie, maar dit zijn grootschaligere acties.”

“Dit is onze manier om al die mensen mee te nemen en samen te doen. We zien wat er om ons heen gebeurt met geluidsoverlast en luchtkwaliteit rondom Schiphol. Het is een heel belangrijke tijd voor het milieu en voor de luchtvaart.”

Ook de politieke besluitvorming over Schiphol, Lelystad en de luchtvaart in Nederland, die dit najaar plaatsvindt, maakt acties volgens haar nodig. “Begin juli hebben we een rapport gepresenteerd waarin staat dat Schiphol jaarlijks 13,6 megaton CO2 uitstoot. Een paar dagen later kwam het kabinetsbesluit om Schiphol te laten groeien. Heel veel mensen maken zich daar boos over.”

‘Publieksvriendelijke acties’

De actiegroep wil nog niet al te veel over de acties kwijt ‘om Schiphol niet wijzer te maken’. “Dit worden geen officiële acties, maar al onze acties zijn veilig en vreedzaam. We zullen altijd met alle betrokkenen overleggen.” Het is volgens haar ook niet de bedoeling reizigers te storen. Het zijn publieksvriendelijke acties.

De stemming loopt tot 6 oktober. “We hopen ook dat het aantal stemmers laat zien hoe groot de animo is voor verandering.” Wanneer de uitverkozen actie wordt uitgevoerd, wordt daarna bepaald.

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw voerden boze inwoners van Zwanenburg ook acties op en rond Schiphol. Zo waren er in de vertrekhal acties met rookbommen en werden er muizen losgelaten en ballonnen met aluminiumfolie opgelaten in de aanvliegroute. 25 jaar geleden plantte Milieudefensie het Bulderbos op een stuk grond waar de vijfde baan van de luchthaven was gepland. Dat kon de aanleg van de Polderbaan uiteindelijk niet voorkomen.