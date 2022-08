Gratis water en extra schaduwplekken voor festivalbezoekers

Dansfestival Dance Valley. Beeld ANP Kippa

Alle bezoekers van Huntenpop krijgen zaterdag overdag een gratis flesje water van een halve liter bij de ingang. Ook heeft de organisatie een team paraat staan met gratis zonnebrandcrème. Op het festivalterrein in het Gelderse Ulft staan vier van de vijf podia in festivaltenten. Met shelters en overkappingen heeft de organisatie voor extra schaduwplekken gezorgd, aldus het bestuur van Huntenpop op de website van het festival. Op het programma van Huntenpop staan zaterdag optredens van onder anderen Snelle, Maan, Danny Vera, Froukje en De Staat. De organisatie verwacht zaterdag op de tweede festivaldag 10.000 bezoekers.

In de loop van de middag begonnen de eerste bands te spelen. “We zien dat mensen zelf ook voorzorgsmaatregelen nemen,” zegt Bert Messing, een van de organisatoren van Huntenpop. “Kleine paraplu’s en zonnebrand mogen mee naar binnen, mits de crème nog in de originele ongeopende verpakking zit vanwege veiligheidsoverwegingen. Over het algemeen geldt dat mensen goed voor verkoeling moeten zorgen. We gaan tot laat in de avond door. Wat we gisteren op de eerste dag merkten is dat het tussen 20.00 en 21.00 uur erg aangenaam wordt.”

Op Dance Valley in recreatiegebied Spaarnwoude in Velsen-Zuid zijn verschillende gratis waterpunten verspreid over het terrein en bij de toiletten. Water is ook buiten verkrijgbaar bij de ingang, aldus de festivalwebsite. Ook bij Dance Valley zijn extra schaduwplekken gecreëerd. Bezoekers mogen eventueel een paraplu meenemen met een stompe punt. Ook lopen er zonnebrandteams rond om de festivalgangers van zonnebrandcrème te voorzien. Op Dance Valley treden onder andere Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero en Kris Kross Amsterdam op. Het festivalterrein in Spaarnwoude biedt zondag plaats aan Dutch Valley, met louter Nederlandse artiesten.

