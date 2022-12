Gratis tampons en maandverband voor mensen met laag inkomen

Bij de Hogeschool van Amsterdam zijn al gratis menstruatieproducten beschikbaar. Beeld Nina Schollaardt

Een voorstel dat D66 heeft ingediend met Volt en de PvdA krijgt voldoende steun, zegt de partij. Eén op de tien meisjes en vrouwen die in armoede leven, kan soms geen tampons of maandverband betalen.

Wie zonder menstruatieartikelen zit, kan ‘soms niet naar school, werk of andere activiteiten’, staat in de motie; die mensen kunnen ‘minder actief’ deelnemen aan de samenleving. Om dat tegen te gaan, vindt de Kamer dat in elk geval voor de minima geregeld moet worden dat de menstruatieartikelen gratis en laagdrempelig beschikbaar worden gesteld.

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) is ook voorstander van het voorstel, bleek eerder al. Volgens D66 kunnen mensen met een laag inkomen vanaf 2023 terecht bij hulporganisaties, zoals de Voedselbank.